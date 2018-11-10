Apple сообщила о дефектах ноутбуков MacBook Pro и смартфонов iPhone X

Компания Apple обнаружила производственные дефекты в работе ноутбуков MacBook Pro 13 и смартфонов iPhone X, сообщает Bloomberg.

Так у iPhone X возможны проблемы с функцией Touch Screens, которая отвечает за распознавание прикосновения к экрану. В Apple заявили, что смартфон может перестать реагировать на прикосновение или совершать действия самостоятельно.

У ноутбука MacBook Pro наблюдаются сбои в работе жесткого диска. Они могут привести к потере данных.

Компания Apple сообщила о готовности бесплатно отремонтировать все устройства, которые работают некорректно.