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Рубрика: В мире

Болтон опроверг слухи о предстоящей войне США с Ираном

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается нападать на Иран после выхода республики из соглашения по ядерной программе.

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Отвечая на вопрос журналиста, представитель Белого дома высказал предположение, что Тегеран не соблюдает условия сделки. "Я не исключаю того, что они нарушают ее таким образом, что мы об этом просто не знаем", - приводит слова Болтона РИА Новости.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Глава Белого дома назвал соглашение с Тегераном "худшим в истории" и предложил заключить "новый улучшенный договор" на своих условиях.

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В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с США при условии уважения Вашингтоном своих международных обязательств. "Тогда мы поговорим. У нас с этим нет проблем. Нет никаких препятствий для диалога", - подчеркнул Роухани.

По его мнению, Соединенные Штаты в своей антииранской политике загоняют себя в международную изоляцию.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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