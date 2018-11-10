Фигуристка Туктамышева: Я довольна своим прогрессом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Японии. С учетом победы на этапе в Канаде она смогла квалифицироваться в финал Гран-при.

После своего выступления россиянка, которая была лучшей после короткой программе, отметила, что довольна своим выступлением. Оно, по словам Елизаветы, было лучше, чем в Канаде.

"Я удовлетворена своим выступлением сегодня, я каталась лучше, чем в Канаде, и набрала больше баллов, чем когда-либо ранее, - сказала спортсменка, чьи слова приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). - Я рада своему прогрессу и надеюсь, что на этом не остановлюсь".

Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря. Отметим также, что в нем примет участие наша спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт.