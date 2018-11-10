Источник в Госавтоинспекции сообщил "РГ", что отключились два сервера в Федеральной информационной системе. В результате обмен информацией был невозможен. Но сейчас уже удалось наладить работу, и регистрационные действия совершаются в подразделениях ГИБДД в нормальном режиме.

Напомним, ранее со ссылкой на ТАСС прошло сообщение, что "в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел сбой. Во многих подразделениях Госавтоинспекции невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета. По предварительной информации, восстановительные работы завершаться к 17:00 мск".

В свою очередь, ГИБДД не подтвердила информацию о серьезном сбое в единой системе, она работает в штатном режиме, ее функционирование находится под контролем технических специалистов.