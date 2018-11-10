Лесной пожар Camp стал самым разрушительным в истории Калифорнии

Лесной пожар Camp, уничтоживший на севере Калифорнии почти 7 тысяч построек, стал самым разрушительным в истории штата. Его жертвами стали уже девять человек. Несколько тел были обнаружены в сгоревших автомобилях, другие - рядом с жилыми домами. Погибли жители города Парадайс. Его большая часть была эвакуирована.

В ходе борьбы с огнем пострадали трое пожарных. Пламя бушует в 150 км к северу от Сакраменто. Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации. Напомним, пожар начался в четверг утром. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды.