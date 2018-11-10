Макрон: Европа должна сама обеспечивать свою безопасность

Президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая встречу со своим американском коллегой Дональдом Трампом, вновь поднял вопрос о европейской обороне. Как отмечает Le Figaro, это произошло после взаимной критики, прозвучавшей несколькими днями ранее.

По словам Макрона, европейская оборона должна быть "более совершенной". "Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами... Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", - отметил французский президент. И это значит, продолжил Макрон, что Европа должна увеличить свою долю в расходах НАТО на оборону.

Трамп со своей стороны заявил, что США хотят "видеть Европу сильной и помогать ей", в том числе в сфере обороны, "но это должно быть на справедливых условиях".

Французские СМИ обратили внимание на столь неожиданное согласие после того, как Макрон предложил создать общеевропейскую армию, назвав США среди тех стран, от которых необходимо защищать Европу, а Трамп счел эту позицию оскорбительной. Впрочем, желание президента Франции увеличить выплаты стран ЕС в бюджет НАТО как раз соответствуют требованиям США.

Во время двухдневных переговоров лидеров двух стран речь также пойдет о Сирии, Иране, борьбе с терроризмом, торговых отношениях. Визит Трампа во Францию проходит в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.