Названы самые дешевые автомобили России с "автоматом"

Согласно исследованию экспертов, в России растет число "двухпедальных" автомобилей - исполнений с классическими "автоматами", "роботами" с одним и двумя сцеплениями и бесступенчатыми вариаторами. "РГ" проанализировала рынок и выделила самые доступные модели с такими коробками передач

Ravon R2

Хэтчбек R2, сконструированный на базе Chevrolet Spark, предлагается в России как с механической, так и с автоматической коробками передач. До недавнего времени такой автомобиль с "автоматом" носил титул самой доступной модели с двумя педалями. 4-диапазонная АКП здесь работает в связке с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 л.с.

Раньше за такой автомобиль дилеры просили 489 000 рублей, причем оснащение было неплохим: ABS, электроусилитель руля, защита двигателя, аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth. Но вот незадача. В октябре компания приостановила продажи и пообещала пересмотреть цены. По информации "РГ", они могут превысить прежние едва ли ни вдвое. Впрочем, время покажет. Пока же (с учетом "живых" автомобилей на складах дилеров) мы отдаем Ravon R2 все еще первое место в нашем рейтинге.

FAW Oley

Игрок размерного сегмента B+ построен на платформе Volkswagen Jetta образца 1984 года, что предопределяет преимущества по части управляемости и курсовой устойчивости. 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" собственной разработки здесь может быть состыкован с 5-ступенчатой "механикой" или 4-диапазонным "автоматом" японской компании Aisin. Однако версии с механической коробкой китайская компания с недавнего времени больше не предлагает.

Что же касается проверенного временем "автомата", он достаточно уверенно ассистирует 1,5-литровому 102-сильному мотору, смена передач происходит без рывков и ощутимых задержек. Кроме того, в FAW Oley с "автоматом" имеется возможность варьировать режимы движения кнопками на центральной консоли (предусмотрены режимы "спортивный" и "снег"). В безальтернативную на нашем рынке комплектацию Comfort входят две подушки безопасности, ABS и EBD (система распределения тормозных усилий), кондиционер, электропакет, CD-проигрыватель, "противотуманки", фронтальные подушки безопасности, имеются встроенные крепления детских сидений и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. Опционно доступны задние датчики парковки. За FAW Oley с "автоматом" просят 491 000 рублей.

Brilliance H230

Один из самых доступных автомобилей с двумя педалями в России - хэтчбек Brilliance H230. Этот субкомпакт с габаритами 4190х1703х1482 мм предлагается у нас с 1,5-литровым 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 105 л.с., а из трансмиссий можно выбрать 5-ступенчатую "механику" и относительно современный 6-ступенчатый "робот". Версия с роботизированной коробкой оценена в 514 900 рублей. 16-клапанный мотор здесь имеет распределенный впрыск топлива и способен работать на бензине марки АИ-92.

"Робот" с одним сцеплением - уважаемой немецкой компании Getrag. Трансмиссия имеет ручной режим, и, пожалуй, главной претензией к ней является отсутствие противооткатной системы при трогании. Паузы и толчки при переключениях заметны, но не критичны. Подвеска "китайца" - откровенно жесткая, дорожный просвет - лишь 114 мм, читай - адаптация к нашим условиям отсутствует. Уже в базе для этой модели предлагаются ABS и EBD, но ESP не предусмотрена даже в качестве опции. В актив можно записать дизайн авторства специалистов итальянской компании ItalDesign Giugiaro. И еще, если верить представителям китайской марки, в настройке ходовой части и рулевого управления участвовали специалисты из BMW.

Lada Granta

Седан Lada Granta с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатым "роботом" AMT почти столь же доступен, как и субкомпактный "китаец" с "роботом". За такую Granta в начальной комплектации Classic Optima вазовские дилеры просят 521 500 рублей. Четырехдверная версия с 1,6-литровым 98-сильным бензиновым двигателем и японским 4-диапазонным "автоматом" Jatco обойдется на 64 500 рублей дороже (586 000 рублей), однако переплата оправдана с учетом надежности и комфортной работы японской коробки передач и приемлемых динамических характеристик, которые может обеспечить машина с 98-сильным мотором.

Впрочем, и фирменная вазовская роботизированная трансмиссия, созданная на основе стандартной 5-ступенчатой "механики" с использованием электроактуаторов и электронного блока управления фирмы ZF, становится с каждой модернизацией все комфортнее. Так, в этом году у этой коробки появился так называемый "ползучий" режим, когда можно начинать движения, просто отпустив педаль тормоза, а также зимний режим, позволяющий стартовать со второй передачи и минимизирующий пробуксовку.

Datsun mi-Do

Почти столь же привлекателен в ценовом плане соплатформенный вазовскому семейству Granta хэтчбек Datsun mi-Do. За машину с 1,6-литировым 87-сильным бензиновым "атмосферником" и 4-диапазонным "автоматом" Jatco запросят 586 000 рублей. Как видите, японцы соблюдают ценовой паритет с Lada Granta, оборудованной такой же трансмиссией, но предлагают в связке с ней менее мощный вазовский мотор.

Преимуществом такого "аппарата" является непробиваемая и в то же время комфортная подвеска (настройки несколько иные, чем у семейства Granta). К минусам можно отнести тесноту заднего ряда, небольшой багажник, а также сложности с заменой перегоревших ламп ближнего света, скрипучие щетки передних стеклоочистителей и прочие мелочи. Зато фактический расход топлива невелик - порядка 9 л/100 км в смешанном цикле.

Renault Logan

Renault Logan с 1,6-литровым 102-сильным бензиновым мотором и 4-диапазонным "автоматом" в наиболее доступной комплектации Life можно приобрести за 707 990 рублей. К слову, хэтчбек Renault Sandero с той же агрегатной связкой обойдется дороже на 12 000 рублей (719 990 рублей). Комплектация Life в обоих случаях "не голая": имеются кондиционер, борткомпьютер, ABS, две подушки безопасности и светодиодный дневной свет, а доплата за теплые опции ("Зимний" пакет) составит приемлемые 16 990 рублей.

В таком варианте подкупают также достаточно вместительный салон (колесная база в сравнении с соплатформенной моделью Sandero увеличена на 45 мм), багажник на внушительные 510 литров, дорожный просвет 155 мм, что вкупе с небольшими свесами обеспечивает хорошую геометрическую проходимость. Изюминка оснащения - 7-дюймовый полноцветный экран медиацентра и блок климат-контроля, позаимствованный у старших моделей Renault, а также теплые опции, включающие подогрев лобового стекла. Довольно древняя автоматическая трансмиссия работает на Logan деликатно. Ощутимая задержка возникает, лишь если вы активируете кик-даун, продавив педаль "газа" в пол. Зато "автомат" честно держит пониженную передачу и не стремится переключиться "вверх" при первой возможности, как трансмиссии некоторых конкурирующих моделей. Есть и ручной режим, активирующийся селектором коробки.

Volkswagen Polo

Седан Volkswagen Polo можно приобрести на нашем рынке с двумя вариантами автоматизированной трансмиссии - более дорогим 7-ступенчатым преселективным "роботом" DSG и, соответственно, более доступным 6-диапазонным "автоматом". За последнее исполнение в начальной комплектации Trendline просят 779 900 рублей.

Коробка, разработанная японской фирмой Aisin по техзаданию Volkswagen Group, отличается высокой надежностью (рассчитана на крутящий момент до 280 Нм) и комфортной работой - не ощутила ни рывков, ни запаздываний со сменой передач. "Автомат" здесь сочетается с 1,6-литровым 110-сильным атмосферным бензиновым мотором, производство которого освоено на заводе Volkswagen Group в Калуге. В целом же к конструктивным недостаткам седана Polo можно отнести низко устанавливаемые опоры задних пружин, торчащие тросики "ручника" и маленькие внешние боковые зеркала.

Hyundai Solaris

Седан Hyundai Solaris с начальным 1,4-литровым 100-сильным мотором и 6-диапазонным "автоматом" привлекает своей сбалансированностью и отличным соотношением цена-качество. Интерьер отличается добротным оформлением. За базовое исполнение с автоматической трансмиссией сегодня просят 807 900 рублей. За эти деньги вы получите машину с двумя подушками безопасности, ABS, EBD, системой помощи при старте в гору, двумя электростеклоподъемниками, электроусилителем руля и системой мониторинга давления в шинах. Важно и то, что машина адаптирована под российские условия эксплуатации.

Интересно, что еще пару лет назад на версии с 1,4-литровыми моторами устанавливали более старый 4-диапазонный "автомат" с маркировкой A4CF1, однако после последнего рестайлинга для всех моторов предлагается 6-диапазонный вариант автоматической трансмиссии. АКП Solaris имеет важную отличительную особенность - наличие ручного режима. По регламенту производителя, обслуживание автомата Solaris с заменой масла не предусмотрено, однако в российских условиях эксперты советуют менять его через каждые 90 000 км пробега.