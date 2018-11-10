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10.11.2018 21:48
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ выполнила сделку по нефтедобыче в октябре на 104 процента

Текст: Александра Воздвиженская

В октябре этого года страны-участницы глобального соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) выполнили условия пакта на 104 процента по сравнению со 111 в сентябре. Об этом по итогам заседания технического экспертного комитета сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Нефтедобыча в России выросла в октябре на 4,4%

Цель ОПЕК+ состоит в том, чтобы довести уровень исполнения сделки до 100 процентов, то есть не перевыполнять его, для чего с 1 июля этого года страны решили нарастить производство суммарно на миллион баррелей в сутки. Источник агентства сообщил, что технический комитет опасается образования избытка предложения в 2019 году, если текущие уровни спроса и предложения на мировом рынке сохранятся.

В воскресенье, 11 ноября, в Аду-Даби должно пройти заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В нем примет участие министр энергетики России Александр Новак. Министры рассмотрят данные технического комитета и, исходя из них, вынесут на обсуждение предложения, как действовать дальше - сокращать добычу, сохранять или наращивать. Рынок склоняется к мнению, что будет рассмотрено сокращение производства в следующем году. Окончательное решение будет принято в декабре.

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