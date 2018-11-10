После 114 ходов и 7 часов игрового времени победитель первого тура матча за мировую шахматную корону остался не определен. Действующий чемпион Магнус Карлсен и претендент Фабиано Каруана разошлись с миром.

На протяжении определенного времени лидерство на доске удавалось удерживать норвежцу Карлсену, однако Каруана, в дополнение к прочему попавший в цейтнот, сумел направить игру в ничейное русло. "Я смущен, Карлсен только что отдал преимущества", - прокомментировал российский гроссмейстер Петр Свидлер переломный момент игры.

По мнению Магнуса Карлсена, выступавшего сегодня черными фигурами, старт удался неплохим. "Я считаю, это отличное начало", - констатировал чемпион на пресс-конференции после турнира. На вопрос журналиста, стоит ли прессе и зрителям морально готовиться к большому количеству очень длинных партий, норвежец ответил: "А это мы увидим".

Стоит отметить, что по количеству совершенных за игру ходов (мирный договор был заключен на 115 ходу) партия приблизилась к рекордной. Самая длинная партия на матче за мировое чемпионство была сыграна в 1978 году на Филиппинах.

Это была пятая встреча 30-ого матча за звание чемпиона мира между Виктором Корчным и Анатолием Карповым.

Завтра в 18:00 по московскому времени будет дан старт второй партии матча Карлсен-Каруана. На этот раз чемпион мира, являющийся фаворитом данного противостояния, выступит белыми фигурами.

Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США) проведут 12 партий с классическим контролем времени. После этого в случае ничьей будет сыгран тай-брейк из четырех партий с быстрым контролем времени. Далее при сохранении равного счета после тай-брейка будет проведено 10 партий в блиц и одна партия в "армагеддон".