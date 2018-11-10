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Рубрика: Экономика
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7 популярных лайфхаков о подготовке машины к зиме: что правда, а что миф

Текст: Рамиля Туктарова
Осень в этом году балует, во всяком случае, жителей центрального региона России. Хорошая погода в октябре и начале ноября привела к тому, что многие автомобилисты еще не "переобули" своего "железного коня" и только собираются это сделать. На полях интернета можно отыскать множество лайфхаков о том, как лучше подготовить машину к зиме. Что из них правда, а что миф - мы разбирались вместе с известным автоэкспертом Игорем Моржаретто.


Лайфхак 1: "Перед зимой обязательно нужно менять масло в двигателе"

И. Моржаретто: "Это утверждение давно устарело. Специально менять масло не надо, если у вас относительно новый автомобиль. Если же автомобиль не новый и вы за ним следите, подгадываете техобслуживание к смене сезона, тогда, видимо, и имеет смысл выбирать замену масла".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Лайфхак 2: "Перед зимним сезоном надо поменять антифриз и свечи зажигания"

И. Моржаретто: "Замена свечей зажигания и антифриза привязана не к сезону, а к ТО. А очередность ТО у каждой машины индивидуальная, где-то на 25-30 тысячах км. Если говорить конкретно об антифризе, надо следить за его уровнем. И менять, как полагается, на определенном сроке пробега".

Лайфхак 3: "Шипованная шина лучше "липучки"

И. Моржаретто: "Что касается шипов или "липучки", то это кому как нравится. Шипы я настоятельно рекомендую тем, кто хотя бы время от времени выезжает на лед и снег, кто живет в сложных зимних условиях. Сам я езжу на фрикционных шинах. Надо иметь в виду, что шипованная резина запрещена в большинстве европейских стран. Если вы собираетесь зимой в отпуск на автомобиле куда-нибудь за границу, например, в соседнюю Польшу, то вас туда на такой резине просто не пустят".

Лайфхак 4: "Зимой лучше ездить на штампованных дисках, а литые оставить на лето"

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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И. Моржаретто: "Вопрос очень спорный. В принципе, если у вас есть возможность, лучше иметь отдельные диски под зимнюю и под летнюю резину, чтобы не мучить ее, снимая и надевая туда-сюда. Если такой возможности нет, то выбирайте те диски, которые позволяет ваш бюджет".

Лайфхак 5: "Избавиться от наледи зимой поможет в том числе уксус"

И. Моржаретто: "Не уверен, что уксус поможет. И потом, ходить с бутылкой уксуса как-то странно. Сейчас есть современные средства для защиты от наледи, вроде WD-шек. Лучше сразу обработать такими средствами определенные места на автомобиле, где обледенение может быть особенно неприятным - например, замки и дверные уплотнители".

Лайфхак 6: "Перед наступлением зимы следует убирать влагу и грязь из бака"

И. Моржаретто: "Как это сделать технически, честно говоря, я не знаю. Это достаточно сложная и далеко не обязательная процедура. Времена, когда мы, автомобилисты, умели разбирать автомобили, как солдаты автомат Калашникова, прошли.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Если вам на сервисе порекомендуют провести эту процедуру, то, наверное, это имеет смысл, особенно если вы заправлялись бензином сомнительного качества, и машина к тому же не новая.

На самом деле сейчас есть множество очистителей топлива и форсунок, которые можно попробовать на своем авто. Это помогает, особенно если вы вынуждены были заправиться на некачественной заправке. В принципе на всех АЗС крупных систем есть так называемые "моющие" типы топлива, они стоят чуть дороже, чем обычные. Время от времени можно заливать в бак такое топливо, это помогает очистить и бензобак, и форсунки, и двигатель от нагара".

Лайфхак 7: "Перед зимой нужна дополнительная антикоррозийная защита кузова"

И. Моржаретто: "Современный автомобиль не требует дополнительной обработки. Я помню еще из своей юности, как автомобили тогда смазывали пушсалом. Что такое пушсало, я уже и не помню, но, к счастью, сейчас такого делать уже не надо. Современная антикоррозийная обработка нового кузова позволяет сохранить этот эффект довольно долго. Гарантия на современный кузов дается, как правило, от 6 до 12 лет в зависимости от компании-производителя.

вопрос - ответ

- Есть советы перед наступлением холодов заряжать аккумулятор. И когда его полагается менять?

- Современный аккумулятор служит, если он не подвергся каким-то физическим воздействиям, примерно 5 лет. Что касается дозарядки, на приборной панели любого современного автомобиля есть лампочки, отображающие режим работы того или иного устройства в автомобиле. Если  зарядки мало, компьютерная диагностическая система машины вам это покажет. Плюс к тому важно регулярно проходить ТО, на диагностике автомобиль отсматривают по всем системам. И вам всегда скажут, если что-то потребуется заменить в автомобиле.

- Как эффективно бороться с запотеванием стекол в салоне?

Фото: depositphotos.com
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- Проблема запотевания стекол – это, скорее, вопрос оптимизации работы системы вентиляции в салоне. Есть автомобили, в которых в любом случае приходится время от времени включать кондиционер, особенно в условиях переменчивой погоды. Кондиционер надежно сушит воздух в салоне. Может быть, перед зимним сезоном имеет смысл проверить, как работает система вентиляции, как работает кондиционер, и менять воздушный фильтр кондиционера.

- И, наконец, при какой температуре пора "переобуваться"?

- Считается, что "переобуваться" пора, когда среднесуточная температура находится в районе +5 градусов. То есть когда ночью уже есть небольшие заморозки, а днем небольшой плюс. Хотя, конечно, можно сделать это и заранее, тем более что очередей в шиномонтаже тогда меньше. 

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