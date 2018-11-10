Осень в этом году балует, во всяком случае, жителей центрального региона России. Хорошая погода в октябре и начале ноября привела к тому, что многие автомобилисты еще не "переобули" своего "железного коня" и только собираются это сделать. На полях интернета можно отыскать множество лайфхаков о том, как лучше подготовить машину к зиме. Что из них правда, а что миф - мы разбирались вместе с известным автоэкспертом Игорем Моржаретто.



Лайфхак 1: "Перед зимой обязательно нужно менять масло в двигателе"

И. Моржаретто: "Это утверждение давно устарело. Специально менять масло не надо, если у вас относительно новый автомобиль. Если же автомобиль не новый и вы за ним следите, подгадываете техобслуживание к смене сезона, тогда, видимо, и имеет смысл выбирать замену масла".

Лайфхак 2: "Перед зимним сезоном надо поменять антифриз и свечи зажигания"

И. Моржаретто: "Замена свечей зажигания и антифриза привязана не к сезону, а к ТО. А очередность ТО у каждой машины индивидуальная, где-то на 25-30 тысячах км. Если говорить конкретно об антифризе, надо следить за его уровнем. И менять, как полагается, на определенном сроке пробега".

Лайфхак 3: "Шипованная шина лучше "липучки"

И. Моржаретто: "Что касается шипов или "липучки", то это кому как нравится. Шипы я настоятельно рекомендую тем, кто хотя бы время от времени выезжает на лед и снег, кто живет в сложных зимних условиях. Сам я езжу на фрикционных шинах. Надо иметь в виду, что шипованная резина запрещена в большинстве европейских стран. Если вы собираетесь зимой в отпуск на автомобиле куда-нибудь за границу, например, в соседнюю Польшу, то вас туда на такой резине просто не пустят".

Лайфхак 4: "Зимой лучше ездить на штампованных дисках, а литые оставить на лето"

И. Моржаретто: "Вопрос очень спорный. В принципе, если у вас есть возможность, лучше иметь отдельные диски под зимнюю и под летнюю резину, чтобы не мучить ее, снимая и надевая туда-сюда. Если такой возможности нет, то выбирайте те диски, которые позволяет ваш бюджет".

Лайфхак 5: "Избавиться от наледи зимой поможет в том числе уксус"

И. Моржаретто: "Не уверен, что уксус поможет. И потом, ходить с бутылкой уксуса как-то странно. Сейчас есть современные средства для защиты от наледи, вроде WD-шек. Лучше сразу обработать такими средствами определенные места на автомобиле, где обледенение может быть особенно неприятным - например, замки и дверные уплотнители".

Лайфхак 6: "Перед наступлением зимы следует убирать влагу и грязь из бака"

И. Моржаретто: "Как это сделать технически, честно говоря, я не знаю. Это достаточно сложная и далеко не обязательная процедура. Времена, когда мы, автомобилисты, умели разбирать автомобили, как солдаты автомат Калашникова, прошли.

Если вам на сервисе порекомендуют провести эту процедуру, то, наверное, это имеет смысл, особенно если вы заправлялись бензином сомнительного качества, и машина к тому же не новая.

На самом деле сейчас есть множество очистителей топлива и форсунок, которые можно попробовать на своем авто. Это помогает, особенно если вы вынуждены были заправиться на некачественной заправке. В принципе на всех АЗС крупных систем есть так называемые "моющие" типы топлива, они стоят чуть дороже, чем обычные. Время от времени можно заливать в бак такое топливо, это помогает очистить и бензобак, и форсунки, и двигатель от нагара".

Лайфхак 7: "Перед зимой нужна дополнительная антикоррозийная защита кузова"

И. Моржаретто: "Современный автомобиль не требует дополнительной обработки. Я помню еще из своей юности, как автомобили тогда смазывали пушсалом. Что такое пушсало, я уже и не помню, но, к счастью, сейчас такого делать уже не надо. Современная антикоррозийная обработка нового кузова позволяет сохранить этот эффект довольно долго. Гарантия на современный кузов дается, как правило, от 6 до 12 лет в зависимости от компании-производителя.

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- Есть советы перед наступлением холодов заряжать аккумулятор. И когда его полагается менять?

- Современный аккумулятор служит, если он не подвергся каким-то физическим воздействиям, примерно 5 лет. Что касается дозарядки, на приборной панели любого современного автомобиля есть лампочки, отображающие режим работы того или иного устройства в автомобиле. Если зарядки мало, компьютерная диагностическая система машины вам это покажет. Плюс к тому важно регулярно проходить ТО, на диагностике автомобиль отсматривают по всем системам. И вам всегда скажут, если что-то потребуется заменить в автомобиле.

- Как эффективно бороться с запотеванием стекол в салоне?

- Проблема запотевания стекол – это, скорее, вопрос оптимизации работы системы вентиляции в салоне. Есть автомобили, в которых в любом случае приходится время от времени включать кондиционер, особенно в условиях переменчивой погоды. Кондиционер надежно сушит воздух в салоне. Может быть, перед зимним сезоном имеет смысл проверить, как работает система вентиляции, как работает кондиционер, и менять воздушный фильтр кондиционера.

- И, наконец, при какой температуре пора "переобуваться"?

- Считается, что "переобуваться" пора, когда среднесуточная температура находится в районе +5 градусов. То есть когда ночью уже есть небольшие заморозки, а днем небольшой плюс. Хотя, конечно, можно сделать это и заранее, тем более что очередей в шиномонтаже тогда меньше.