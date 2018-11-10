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10.11.2018 16:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Часть второго кольца метро Москвы откроют досрочно

Текст: Сергей Бабкин

Несколько станций Большой кольцевой линии московского метро могут открыться раньше срока. Об опережении графика по ряду объектов в субботу заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Успешнее всего работы продвигаются на северо-восточном участке. В частности, станцию "Рубцовскую" могут открыть не в 2021, а в 2020-м году. На этом же сегменте второго метрокольца откроются станции: "Лефортово", " Авиамоторная", "Шереметьевская", "Ржевская" и "Стромынка". Весь северо-восточный участок могут открыть в 2021 году. Это позволит соединить с БКЛ "желтую" и "розовую" радиальные ветки.

Хуснуллин также подтвердил ранее озвученные планы об открытии кольцевой станции "Савеловская" до конца этого года.

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