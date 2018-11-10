Из петербургской "Ленты" эвакуировано 800 человек

Сведения по пострадавших в результате пожара в гипермаркете "Лента" в настоящее время уточняются. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

- Из здания гипермаркета спасателями эвакуировано 100 человек, - уточнили в МЧС. - Остальные люди вышли сами.

По уточненной информации, в момент возгорания в "Ленте" находились более 800 человек. Сейчас тушение продолжается, ранг пожара понижен до "1 - бис". Ранее сообщалось, что погибших и пострадавших нет, однако в настоящий момент эта информация проверяется.

Напомним, ранее "РГ" сообщила со ссылкой на городской комитет по здравоохранению, что в результате пожара на набережной Обводного канала пострадал один человек. Он госпитализирован после падения с высоты.