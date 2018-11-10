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10.11.2018 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек пострадал на пожаре в Петерубрге

Текст: Мария Голубкова

В результате пожара в петербургском гипермаркете "Лента" пострадал один человек. Как сообщили корреспонденту "РГ" в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, он получил кататравму, то есть повреждения в результате падения с высоты. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, он госпитализирован.

Понижен ранг пожара в петербургском гипермаркете
Обрушилась часть кровли в горящей в Петербурге "Ленте"

Напомним, пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала произошел сегодня около 8.30 утра. Горела обстановка торгового зала на площади почти пять тысяч квадрантных метров, почти по всей площади здания произошло обрушение кровли. Пожар фактически локализован, но тушение продолжается по второму номеру сложности.

На месте работает передвижная химическая лаборатория, которая контролирует качество воздуха в районе пожара в целях обеспечения безопасности горожан.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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