Петербургские спасатели ликвидировали пожар в петербургском гипермаркете "Лента". Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в настоящее время открытого огня на месте происшествия уже нет, работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.

В МЧС также подтвердили информация о том, что на пожаре пострадал один человек, мужчина 1990 года рождения. Как ранее сообщала "РГ" он получил кататравму. По непроверенным данным, это сотрудник магазина. Еще один человек - посетитель - предположительно получил отравление угарным газом, но эту информацию официально также пока не подтверждают.

Напомним, информация о возгорании в гипермаркете "Лента" поступила около 8.30 утра. Из здания были эвакуированы 800 человек, в результате пожара оно полностью уничтожено.