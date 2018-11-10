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10.11.2018 15:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Мостостроители соединили железнодорожную арку моста через Керченский пролив с первым пролетным строением со стороны Керчи. Об этом говорится на официальной странице Крымского моста в Twitter.

Фото: Издательство "Марка" / Художник Владимир Бельтюков
Издана почтовая марка с изображением Крымского моста

- Мое событие дня! - говорится в сообщении. - Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны.

Мостовую конструкцию весом 580 тонн надвинули на 253-ю опору. 40 основных элементов пролета соединены между собой сваркой и высокопрочными болтами. Высота собранного из заводских сегментов блока составляет более пяти метров, ширина - более 15 метров с учетом служебных проходов. Параллельно над морем протягиваются две ветки пролетов: одна - для движения составов в сторону Крыма, вторая - в сторону Тамани. Оттуда предстоит надвинуть еще несколько пролетов до арки.

Сама арка моста через Керченский пролив весом более 6000 тонн установлена на опоры на высоту 35 метров от воды в конце августа 2017 года.

Напомним, ранее Минтранс РФ уточнил график строительства железнодорожной части транспортного перехода. Конструктив железнодорожной части моста будет полностью собран до конца весны 2019 года. К концу лета окончится монтаж путей. Затем строители проведут обустройство инфраструктуры, а движение поездов по мосту запланировано на декабрь 2019 года. До конца 2018 года планируется запустить хозяйственные поезда по 40-километрововй ветке от станции Вышестеблиевская до моста.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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