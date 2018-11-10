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10.11.2018 19:26
Рубрика: Спорт

Самбо войдет в программу Всемирных игр военнослужащих

Текст: Николай Долгополов ( Бухарест)
Пройдет год-два и самбо войдет в программу Всемирных игр военнослужащих, а военные самбисты будут бороться за медали на своих чемпионатах мира.

Перед началом финалов второго дня чемпионата мира Международный совет военного спорта и Международная федерация самбо подписали Меморандум о взаимопонимании, то есть соглашение о сотрудничестве. Очень важный шаг: горизонты популярного вида спорта еще больше расширяются.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Василий Шестаков: Самбо может уже вскоре получить олимпийское признание

Стороны быстро нашли общий язык. Ведь самбо - это фактически прикладная дисциплина, для военных словно и предназначенная. Самозащита без оружия пригодится как бравым десантникам, бойцам спецподразделений, так и солдатам, защищающим родные рубежи.

Президент ФИАС Василий Шестаков привел интересный факт, для многих из нас неизвестный. Вступив в должность министра обороны, легендарный маршал Жуков подписал приказ: ввел в советской армии ежедневные 45-минутные занятия по самбо.

Как рассказал мне один из руководителей Международного совета военного спорта Вальтер Бургиньо, уже через пару лет самбо по инициативе любого из 138 членов Международного совета может войти в программу чемпионатов мира среди военнослужащих. А затем, пообещал итальянский подполковник, и в программу Всемирных игр.

А президент ФИАС Василий Шестаков заметил:

- Мы стали 26-м видом, признанным Международным советом военного спорта, и уж точно среди других самбо не затеряется.

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