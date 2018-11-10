В МВД создали группу для борьбы с радикализацией молодежи

Рабочая группа при Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел займется решением проблемы радикализации российской молодежи.

Речь идет о "координации мероприятий по выработке мер, направленных на совершенствование механизма выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с выявлением лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, а также вовлекающих их в различные криминально-ориентированные сообщества посредством сети интернет", передает "Интерфакс".

Соответствующее решение продиктовано указом министра внутренних дел от 29 октября.

Ранее о необходимости оперативного решения этой проблемы заявил директор ФСБ Александр Бортников, имея в виду объединение радикально настроенных молодых людей в реальные группы с целью противодействовать существующей власти.

"Это такой замес - нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский. С этим надо что-то делать. Времени у нас нет", - поделился с журналистами Бортников.