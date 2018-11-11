АвтоВАЗ снял с продажи три старые модели

АвтоВАЗ снял с производства автомобили Priora, Kalina и Granta первого поколения. У дилеров машин уже не осталось.

На смену этим автомобилям пришли новинки. По более высокой цене, но и уровень безопасности и комфорта, как уверяет производитель, повысился. Не говоря уже о том, что с точки зрения экстерьера и интерьера вазовские машины стали принципиально другими.

С 2015 года у АвтоВАЗа две топовые модели - Vesta и Xray, которые регулярно "обрастают" комплектациями и версиями. Сейчас в семействе Lada Vesta есть стандартный седан, его кроссовая версия и универсалы SW и SW Cross, а также битопливная Vesta CNG. Стандартный Xray c 3 ноября получил версию Cross. Это приподнятая версия городского внедорожника. Дорожный просвет здесь рекордный для Lada - 215 мм (увеличили с 195 мм).

В этом году АвтоВАЗ добавит в свою линейку "заряженную" Lada Vesta Sport

Ожидается, что в этом году АвтоВАЗ добавит в свою линейку "заряженную" Lada Vesta Sport. На спортивный седан установили 1,8-литровый двигатель, мощность которого была увеличена до 145 лошадиных сил. Также в разработке - спортивная версия универсала Vesta.

Что касается снятия с производства Lada Granta, то это связано с рестайлингом этого вазовского бестселлера. В сентябре завод вывел на рынок обновленную версию данной модели. В общей сложности для новой Granta разработали 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций. Машину сделали более современной, переработали полностью переднюю часть кузова. Передние фары на темной глянцевой подложке поместили на верхнюю часть радиаторной решетки и добавили к ним хромированные вставки в форме бумерангов - подчеркнули фирменный "ИКС-стиль", в котором выпускаются последние модели АвтоВАЗа.

В этом году завод также обновил легендарный внедорожник Lada 4х4. В сентябре АвтоВАЗ внес в эту модель несколько стилевых изменений, которые сделали ее более "мужественной".

Кстати, в октябре Vesta, по данным Ассоциации европейского бизнеса, стала лидером продаж на российском рынке. Было продано 10 668 машин этой марки - на 60,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 10 месяцев 2018 года в нашей стране реализовано 291 134 автомобиля Lada.