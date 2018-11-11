Автовладельцы выбрали надежные и современные машины

В Москве подвели итоги опроса автовладельцев и назвали лучшие автомобили года.

Интрига заключалась уже в номинациях. Автомобили выбирали не по стандартным классам, а по потребительским свойствам. Поэтому даже название мероприятия поменяло название на "Рейтинги авто года". Как пояснили организаторы, новые более общие номинации упрощают выбор для участников опроса. Кроме того, рейтинг становится ближе и понятнее обычным потребителям, а не только экспертам.

Итак, в номинации "Рабочие лошадки" победила LADA Largus с отрывом почти в пять тысяч голосов. За нее проголосовало более семи тысяч человек. Кстати, она же вошла в топ-3 семейных авто. Та же LADA Largus, но в модификации Furgon, оказалась на пятой строчке в списке "рабочих лошадок".

На втором месте среди рабочих лошадок оказался Hyundai Solyaris. За него проголосовало 2,7 тысяч человек. А на третьем "Газель Next". Ей отдали свои голоса 2,6 тысяч человек.

Хорошая "рабочая лошадка", по мнению россиян, - это надежный, вместительный, экономичный, оптимальный по цене и недорогой в обслуживании автомобиль.

"Современными" российские автолюбители считают стильные, мощные, безопасные, эргономичные автомобили с высоким уровнем экологичности. В тройку лидеров в этой категории вошли, соответственно, Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8.

Первое место в категории "Семейные" заняла Škoda Kodiaq, за ней следуют Subaru Forester и LADA Largus. Каким должен быть идеальный семейный автомобиль? Вместительным, лучше всего - с трансформируемым салоном, надежным, максимально безопасным, и все это - по оптимальной цене. Кстати в 10 лучших семейных автомобилей попали также LADA Vesta и LADA Vesta SW Cross.

Что касается "Надежных", то здесь важную роль играет, насколько автомобиль адаптирован к российским условиям. Пользователи обращают внимание на качество сборки и материалов, срок службы кузовных деталей, эксплуатационные показатели узлов и агрегатов. По-настоящему надежный автомобиль должен быть многофункциональным и безопасным по всем показателям. Именно такими качествами, по мнению российских автомобилистов, обладают Toyota Land Cruiser Prado, Subaru Forester и Toyota Camry,возглавившие десятку самых надежных автомобилей 2018 года.

Всего участие в голосовании приняли более 30 тысяч человек.