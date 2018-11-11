На кольцевой линии столичной подземки начал курсировать новый тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Его интерьер рассказывает об особенностях регионов Дальнего Востока, образе жизни местных жителей, их самобытной кухне, природе и многом другом. Прокатиться на необычном составе пассажиры смогут до мая.

В первый рейс "Восточный экспресс" в торжественной обстановке отправили из депо "Красная Пресня". Состав представлен пятью брендированными вагонами, каждый из которых поделен на две секции. Девять из них посвящены непосредственно регионам и одна - работе и учебе на Дальнем Востоке.

В первую очередь пассажиры познакомятся с удивительным гастрономическим разнообразием края: здесь и пельмени "Амур" с говяжьей печенью, и щурбургер из амурской щуки, всевозможные блюда из тайменя и хариуса, строганина и юкола по-эвенкийски. "Это один из наших самых "вкусных" поездов, потому что никогда еще в тематических составах не было столько изображений еды", - шутит замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Но главная особенность поезда, по ее словам, - интерактивность. Пассажиры могут увидеть более 60 ярких видеороликов о восточных регионах прямо на своих гаджетах, отсканировав QR-коды в вагонах.

Не менее интересно пассажирам узнать о памятниках природы и культуры, например, озере Култучном и Авачинской бухте на Камчатке, китовой аллее и 180-м меридиане на Чукотке и десятках других мест, которые иногда незаслуженно обделены вниманием туристов.

Этот поезд - еще и без преувеличений "экспресс возможностей", ведь, не выходя из него, можно найти настоящую работу. В одном из вагонов размещена информация о действующих в регионах вакансиях, откликнуться на которые также можно с помощью QR-кода. Здесь же можно познакомиться с дальневосточными вузами, их факультетами и особенностями преподавания. Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что одна из целей запуска состава - рассказать молодым людям о возможностях для самореализации и профессионального роста, получении образования и работы в восточных регионах страны. "Надеюсь, нам удастся показать всем пассажирам, что на Дальнем Востоке создано лучшее в России пространство для привлечения инвестиций. В этот регион обязательно надо приехать, чтобы влюбиться и начать свой путь", - сказал он.

Запуск поезда приурочен к дням Дальнего Востока в Москве, которые пройдут с 3-го по 9 декабря на Тверской площади. Там можно будет приобрести изделия народных промыслов, сделанные руками дальневосточных мастеров, а также различные деликатесы - рыбу, морепродукты, икру, оленину, мед и орехи. Ключевым же событием станет фестиваль молодежи, который будет проходить с 13-го по 15 декабря на Краснопресненской набережной. Посетителей ждет не только масса развлечений, но и образовательные презентации.

Девять секций поезда посвящены непосредственно регионам и одна - работе и учебе на Дальнем Востоке

В 2017 году состав с одноименным названием уже курсировал по Таганско-Краснопресненской линии и перевез более миллиона пассажиров. А в текущем году это уже 21 тематический состав, запущенный в московском метро. На прошлой неделе, к примеру, был запущен состав, посвященный XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. А 3 ноября курсировать по столичной подземке начал театральный поезд в честь 120-летнего юбилея МХТ им. А.П.Чехова.