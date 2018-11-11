Хэмилтон извинился перед Сироткиным

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон извинился перед российским гонщиком "Уильямса" Сергеем Сироткиным. Пятикратный чемпион мира признал, что слишком резко отозвался о россиянине.

Вчера во время квалификации Гран-при Бразилии между ними произошел инцидент, когда Хэмилтон ехал медленно, а Сироткин шел на быстрый круг. Льюис поздно увидел его, но все же постарался освободить ему дорогу. Сергей, однако, уже сместился в сторону, и чтобы в итоге избежать столкновения, ему пришлось объехать британца по траве.

Хэмилтон позже назвал действия Сироткина неуважительными - он ведь уступил Сергею дорогу, а тот, по мнению британца, едва не стал виновником аварии. Однако, проанализировав ситуацию на свежую голову, гонщик "Мерседеса" понял, что произошло лишь недопонимание.

"Доброе утро, мир. Я проснулся сегодня с осознанием того, что должен скорректировать свои слова, сказанные накануне, - написал Хэмилтон в разделе Stories своего Instagram. - Я ошибся, это не было неуважением со стороны Сергея, мы просто не поняли друг друга, и я честно попытался убраться с его пути. Не получилось - что ж, всякое случается, и я уважаю то, как он справился с ситуацией".

Хэмилтон в итоге все равно квалифицировался первым. Сироткин же пробился во второй сегмент и будет стартовать с 15-й позиции. Гран-при Бразилии состоится сегодня вечером и начнется в 20:10 по московскому времени.