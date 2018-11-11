Хэмилтон: Сироткин проявил ко мне неуважение

В Бразилии завершилась квалификация предпоследнего этапа чемпионата "Формулы-1". Победителем стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", в предыдущий уикенд досрочно завоевавший титул чемпиона мира.

Второе место занял пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Замкнул же тройку еще один представитель "Мерседеса" Валттери Боттас.

При этом заезд омрачился инцидентом с участием Хэмилтона и российского пилота "Уильямса" Сергея Сироткина - во втором сегменте он едва избежал столкновения с британцем. По словам Сергея, в этот момент он находился на быстром круге.

"Неплохая сессия в удачных условиях - мы всегда выступаем лучше, когда погода сырая и облачная, - приводят слова Сироткина бразильские СМИ. - На моем круге я был вынужден замедлиться, чтобы не столкнуться с Льюисом, поэтому одно колесо оказалось на траве - это испортило мне круг. Я поехал влево, даже не предполагая, что он попытается меня пропустить - он ехал медленно, а я был очень быстр. Но он увидел меня в последний момент и попытался меня пустить. Вот только я уже был слева, мне пришлось обгонять его по траве. Но он чемпион, ему виднее, что делать".

Сам Хэмилтон, к слову, придерживается иной точки зрения. Он остался недоволен действиями россиянина, сочтя их "неуважительными". По мнению Льюиса, в этот момент все были на прогревочном круге, и высокая скорость Сироткина стала для него неожиданность.

"Сергей проявил неуважение. Я попытался уйти с его пути, но он подъехал к повороту и сбросил скорость - это было странно и, к тому же, необязательно, у него было достаточно пространства, - заявил британец. - В итоге у нас обоих получились не самые лучшие круги. Надеюсь, это станет для него уроком".