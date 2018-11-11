Hyundai H-1: Стоит ли корейский микроавтобус 2 млн рублей

Обновленный Hyundai H1 призван работать на нашем рынке как такси, компактный городской автобус и бизнес-шаттл. "РГ" протестировала модернизированную модель, чтобы разобраться во всех нюансах специализации "корейца".

Предшественники микроавтобуса Hyundai H-1, известного в Южной Корее и некоторых других рынках как Grand Starex, вели свою родословную от Mitsubishi Delica. Однако H-1 первого поколения, дебютировавший в 1996 году, был уже, строго говоря, аутентичным продуктом. Пережив серию рестайлингов, эта модель сменила поколение лишь в 2007 году, после чего было еще несколько обновлений, что интересно - имевших особенности на различных рынках. Так, к нам "кореец" второго поколения прибыл в этом году с радикально осовремененным экстерьером, но почти нетронутым рестайлингом салоном.

При этом на некоторых других рынках, в том числе корейском, разработчики предложили клиентам выбор из различных вариантов оформления и компоновки салона и кабины. Так, в США и на родине бренда можно приобрести как более дешевый вариант с кабиной и салоном в стиле 90-ых, так и новое, ультрамодное и, соответственно, более дорогое исполнение (оно называетcя Urban) с эргономичными сиденьями, модной передней панелью с острыми гранями, как в легковых новинках Hyundai, и крупным парящим центральным дисплеем мультимедиа. В салонах же машин для России можно обнаружить лишь дополнительные варианты декора, перепрофилированные дефлекторы вентиляции, а также визуально разделенные блоки климатической и аудиосистем.

Проверено временем

Внешность корейского микроавтобуса явно удалась. Снабдив "передок" строгими и даже резковатыми горизонтальными линиями, добавив агрессивности радиаторной решетке и оптике с модными диодными полосками ходовых огней, дизайнеры одним махом осовременили экстерьер, сделав его более привлекательным и наладив стилевую связь с легковыми новинками Hyundai.

Диагональная линия остекления передних дверей, закамуфлированные центральные стойки и плавник антенны на крыше притягивают взгляд. Впрочем, такие детали, как пухлые внешние ручки сдвижных дверей, как ни крути, выглядят старомодно. А вот мощный пластиковый обвес и клиренс 190 мм - это современные практичные решения, усиливающие привлекательность модели. В целом экстерьерщики заслуживают комплимента - им удалось осовременить H-1, не поменяв принципиально кузовную архитектуру.

А что же восьмиместный салон, сильно напоминающий интерьер предшественника? С одной стороны, дизайнерские решения и подбор декоративных материалов соответствует здесь моде начала нулевых. Однако этот нюанс компенсируется неплохой эргономикой. Приборная панель с белыми шкалами и крупными цифрами хорошо читается, рулевое колесо регулируется в обеих плоскостях в большом диапазоне. Качество подгонки деталей, можно сказать, безупречное, но дороговизной, конечно, не пахнет, несмотря на то, что в отделке используется мягкий пластик, а сиденья старших комплектаций (как в тестовом автомобиле) обшиты натуральной кожей. Пожалуй, главным эргономическим промахом является крайне небольшое количество ниш для "мелочевки" в кабине. Даже телефон приткнуть негде.

Список позиций бортовой электроники, к сожалению, не очень обширен, но самое необходимое есть. Например, камера заднего вида (опция) транслирует миниатюрную картинку за "кормой" на салонное зеркало заднего вида, борткомпьютер имеется, но в нем почему-то нет данных о расходе топлива. Зато имеется такая редкая для сегмента массовых LCV опция, как подогрев руля, а также вентиляция сиденья водителя, функция автоматического складывания зеркал и климат-контроль с раздельным управлением. При этом систему бесключевого пуска двигателя, электропривод сидений, и что еще важнее - сдвижных и задней дверей для этой модели в России заказать нельзя. В водительской зоне имеется всего один USB-слот, а на втором и третьем рядах нет электророзеток на 12 В. Иными словами, набор оснащения лишний раз подтверждает, что H-1 в его российской спецификации - автомобиль не для семьи, а для бизнеса.

Пассажирам второго ряда в этом LCV комфортнее всего. Мало того, что до спинок передних кресел дистанция огромного размера, при желании можно запросто встать и перебраться со среднего дивана на переднее пассажирское кресло - проем между передними сиденьями очень широк. А еще на двух задних рядах есть собственные светильники и дефлекторы вентиляции, а две штатные сдвижные двери снабжены форточками, одним словом, "галерка" обжита.

Техническая составляющая

Как и предшественник, обновленный Н-1 для России имеет несущий кузов, задний привод с неразрезным мостом и зависимой подвеской. Под капотом продольно установлен 2,5-литровый турбодизель CRDi VGT, имеющий два варианта форсировки: 136 и 170 л.с. Причем первый вариант доступен только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а второй - с 5-диапазонным "автоматом". Компоновка же салона на нашем рынке безальтернативна. Корейская компания пришла к выводу, что их детище должно быть востребовано не иначе как бизнес-шаттл.

В результате дилеры предлагают сегодня исключительно восьмиместные исполнения микроавтобуса. В кабине смонтированы наиболее удобные кресла с выраженной боковой поддержкой и большим набором регулировок, а за ними друг за другом установлены два полноценных трехместных дивана, причем центральный ряд можно смещать в продольном направлении и фиксировать в нескольких положениях. Быстрый демонтаж и какие-либо другие возможности кроме продольного смещения центральных сидений для H-1, к сожалению, не предусмотрены. Единственное же, что можно сделать с сиденьями третьего ряда, это отрегулировать их спинку по наклону максимум на 20 градусов.

Соответственно, в таком микроавтобусе будет проблематично перевезти длинномеры или громоздкий багаж - это очень досадный минус и недостаток в сравнении с конкурентами. Можно полагаться лишь на багажник на 842 м3. Еще одно упущение состоит в том, что для багажника не предусмотрена шторка. Поэтому багаж, если задние стекла не затонированы, будет виден с улицы. Однако, повторимся, корейский микроавтобус в российской спецификации предназначен для исполнения корпоративных нужд: встреч в аэропорту, доставки коллег по адресам и так далее. Отсюда и особенности компоновки салона и багажника.

Довезет с комфортом

К очевидным достоинствам обновленного H1 следует отнести хороший обзор и высокую маневренность. Диаметр разворота в сравнении с конкурентами невелик, поэтому на H-1 комфортно маневрировать в стесненном пространстве. В движении первым делом обращаешь внимание на комфортные настройки подвески - "кореец" позволяет не притормаживать перед лежачими полицейскими и небольшими ямами. Оборотная сторона таких настроек шасси - заметные крены в поворотах и кивки кузова при резком торможении. К слову, замедляется "кореец" вполне уверенно, а усилие на левой педали внятное.

2,5-литров дизельный мотор с отдачей 170 л.с. прекрасно ладит с 5-диапазоным "автоматом". Поскольку максимальный крутящий момент достигается уже на 2000 об/мин, H-1 позволяет довольно бодро перестраиваться и ускоряться в черте города. Не возникает также проблем и с обгонами на трассе, хотя, конечно, на "верхах" дизель уже не проявляет столь же большой энтузиазм, что и на "низах".

Ну и, разумеется, корейский микроавтобус печется о вашей безопасности, причем важную роль в этом плане играет система стабилизации. Хотя при резких маневрах в дождь она срабатывает активнее, чем хотелось бы - обрубает тягу двигателя и мощно прикусывает забуксовавшее колесо, главное, что она держит машину на заданном курсе.

Можно похвалить H1 также и за хорошую геометрическую проходимость. Безальтернативный задний привод микроавтобуса позволяет съехать на легкое бездорожье и проходить сложные участки ходом. Неплоха и шумоизоляция. Досаждает главным образом лишь гул набегающих воздушных потоков на высокой скорости. Что же касается расхода солярки, то он составил порядка 12 фактических литров на 100 км пути в смешанном цикле.

Цены на корейский микроавтобус нельзя назвать завышенными. 2 079 000 рублей, которые просят за базовое исполнение микроавтобуса,- это уровень Ford Tourneo, Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. При этом в базовую комплектацию уже входят две подушки безопасности, кондиционер с раздельным управлением (передние сиденья и салон), подогрев руля и передних сидений, аудиосистема с шестью динамиками и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Если говорить о преимуществах корейской модели перед основными конкурентами - вышеназванными французскими LCV, я бы выделил проверенную и надежную конструкцию, высокую плавность хода и комфортные условия как для водителя, так и пассажиров. Еще бы возможностей трансформации салона "корейцу" добавить, да салон осовременить, и цены бы ему не было.