Lada 4x4: Есть ли смысл покупать "Ниву" за 400 тысяч рублей

Как к ней не относись, а ВАЗ-2121 "Нива" или по-современному Lada 4x4 - действительно легенда и один из самых успешных автомобильных проектов не только отечественного, но и мирового автопрома - 40 лет на конвейере!

Именно наша "Нива" во многом стала прообразом современных легких внедорожников, а ее полноприводная трансмиссия для своего времени была настолько передовой, что даже японцы смогли создать нечто подобное только спустя десять лет. Увы, конструкторская гениальность шла рука об руку с несовершенством качества сборки и технологий, в результате чего технических проблем с "Нивой" хватало всегда, но все это компенсировалось доступной ценой. Стоимость же на "вторичке" нашего внедорожника и вовсе бросовая. Однако, брать ли легенду - непростой вопрос.

Поскольку ВАЗ-2121 в различных модификациях выпускается с 1977 года по сей день, вариантов, которые можно сегодня встретить на вторичном рынке, просто не сосчитать. "Нивы" бывают коллекционные, спортивные, тюнинговые, трех и пятидверные, укороченные и удлиненные, пикапы, кабриолеты и даже болотоходы - в общем на любой вкус и кошелек. В ценах на вторичном рынке такой же разнобой: если хорошо поискать, найти машину на ходу можно практически даром - за 20-30 тысяч рублей, а можно и за миллион, но это будет какой-то эксклюзив в виде невероятного тюнинг-проекта или, наоборот, оригинальный консервированный экземпляр первых лет выпуска.

Соответственно, и владельцы у "Нивы" могут быть совершенно разными: и заботливый дедушка, и деревенский пьяница, и заядлый рыбак-охотник, и даже богатый бизнесмен, который решил поностальгировать и купил "Ниву" для своего поместья третьей машиной после Porsche и Lexus - таких, кстати, не так и мало.

Сразу скажем, что несмотря на выдающиеся внедорожные способности, "Нива", увы, трудно переносит серьезный внедорожный тюнинг и регулярное участие в серьезном оффроуде. Двигатель и трансмиссия откровенно слабы и плохо переносят установку дополнительного веса, особенно в виде тяжелых внедорожных колес, а также постоянную езду на пределе. Слаб на кручение и нагрузки кузов - при буксировке или выдергивании застрявшей машины, иногда можно спереди вырвать лонжерон, а сзади крепления, части днища и другие куски металла. Если есть желание рассмотреть улучшенную конструкцию, лучше поискать полузаводскую тюнинг-модификацию "Бронто", усиленную комплексно в рамках возможностей машины.

В общем, крайние варианты мы рассматривать не будем. Покупка 20-30-40 летней машины, конструкционные особенности которой уходят в 1960-е годы прошлого века - исключительно для любителей реставрации. Навороченные тюнинг-проекты стоимостью под миллион - тоже на усмотрение фанатов.

Вменяемые "стоковые" варианты нормального состояния начинаются где-то с десятилетнего возраста и 150-170 тысяч рублей, ну а покупка подержанной "Нивы" дороже 400 000 рублей, тоже видится сомнительной сделкой, поскольку за полмиллиона, а то и дешевле, ее можно купить новой, причем со всеми современными доработками и даже кондиционером. Правда, будем откровенны, и новая Lada 4x4 Urban - увы, отнюдь не гарантия отсутствия технических проблем.

Сломаться в "Ниве" может что угодно и когда угодно. Хозяева при всей любви к машине в конце концов устают от постоянных ремонтов и переборок коробок, раздаток, карданов и мостов, а также от крайне невысокого уровня ездового комфорта и переходят либо на рамные УАЗы, либо на старых "японцев".

Увы, низкое качество комплектующих не давало никакой гарантии ни при заводской установке, ни при последующей замене, так что любой владелец Lada 4x4 должен быть готов ко всему. Одна радость - небольшая стоимость большинства запчастей и относительная дешевизна ремонта.

Двигатель

За все время на "Ниве" использовалось несколько моторов, которые можно разделить на временные этапы. В самый первый период - с 1977 по 1993 год - использовался 1.6-литровый (80 л.с.) двигатель от ВАЗ-2106 и экспортный вариант 1.3 (64 л.с.). Эти модификации, повторимся, можно признать уже почти классикой для любителей реставрации. Отметим лишь, что все карбюраторные модификации имели конструктивную особенность в виде привода вентилятора системы охлаждения от коленвала, в результате чего двигатели постоянно грелись и закипали на холостом ходу.

В 1993 году произошел первый за 16 лет рестайлинг. "Нива" с индексом 21213 получила "семерочный" салон, пятидверную модификацию ВАЗ-2131 и два новых двигателя: 1.7-литровый для трехдверки и его 1.8-литровый вариант 2130 для удлиненной модификации. С 1999 по 2007 год на "Ниву" в экспортном исполнении ставился и дизель Peugeot 1.9. Увеличение объема бензинового мотора очень мало улучшило характеристики мощности и тяги, а мелкосерийный выпуск на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа оказался не сильно рентабельным. В итоге на "Ниве" остался только один двигатель - бензиновый 1.7, который с массой доработок выпускается и ставится по сегодняшний день.

В начале двухтысячных годов "Нива" получила очередную модернизацию (21214), в результате чего мотор стал впрысковым, причем применялись системы GM и Bosch. Если двигатель плохо запускается и неровно работает даже прогретый и на ходу, то скорее всего проблемы именно с впрыском и топливной системой в целом.

Двигатель имеет цепь в приводе ГРМ, что не сильно сказывается на долговечности. Ходит механизм около 100 000 км, после чего цепь растягивается и начинает греметь. Бывает, что срезает пластиковый успокоитель, в результате чего цепь спиливает часть головки блока и клапанной крышки. Регулярны проблемы с гидрокомпенсаторами, внедрение которых, кстати потребовало более качественного масла: если при закручивании их пережать, то механизм может подклинить и в критическом случае обломать рампу подачи масла. А если недожать, то гидрокомпенсаторы начинают греметь.

Если мотор глохнет после запуска, надо проверять подсоединение элементов зажигания или диагностировать на предмет подсоса воздуха в все в ту же систему впрыска. Если двигатель просто неустойчиво работает, в том числе на холостых, что не редкость, то причиной может быть целый букет неисправностей - от забитого воздушного фильтра до изношенных кулачков распредвала и низкой компрессии в цилиндрах.

Трансмиссия

"Нива" комплектовалась только механической коробкой передач. Опять же, с 1977 по 1993 год - это была вполне надежная четырехступенчатая КПП от "Шестерки", после появилась коробка от ВАЗ-2107 с пятой передачей. Последняя - откровенно проблемный узел. Гудит, воет и хрустит она даже новая. Победить это на АвтоВАЗе не смогли по сей день, так что многие современные модели в итоге получили французскую трансмиссию от Renault.

Первая переборка может потребоваться уже на 20-30 тыс. км пробега, а дальше регулярный ремонт каждые 10 000 км. Причин - бесконечный список: масляное голодание, деформация сальников, пружинок, втулок, фиксаторов и муфт, повреждение штоков, плохая затяжка болтов, заедание деталей внутреннего устройства, поломка зубьев шестерен или их повышенный износ, металлические стружки в картере и т.д. и т.п.

При частой езде по бездорожью, сцепление превращается в расходник, поскольку из-за слабого мотора его приходится все время жечь, благо весь механизм в сборе стоит около 4000 рублей.

Гениальная внедорожная система "Нивы" с постоянным полным приводом, блокировкой дифференциала и понижающим рядом заметно надежнее КПП, но, опять же, внимания к себе требует постоянного. Конструктивная особенность - по два карданных шарнира на каждом из двух валов, которые нуждались в регулярной и точной балансировке и смазке, иначе по всей машине ощущались постоянные вибрации при езде. Замена крестовин на ШРУСы, а также использование улучшенных деталей от Chevrolet Niva проблему решали частично. Проблема самой раздатки - постоянная течь сальников, что в запущенных случаях приводило к масляному голоданию и выходу всего узла из строя. Лечится применением хороших импортных комплектующих. Кстати, редкое пользование полным приводом тоже не желательно, поскольку механизм очень быстро закисает.

Подвеска и тормоза

Это, наверное, две самых беспроблемных системы "Нивы". Постоянно докучают только шаровые опоры, пыльники ШРУСов и ступичные подшипники. Первые просто слабые и часто меняются на импортные аналоги. А вот конструкция подшипников сделана так, что в них постоянно попадает вода и грязь, вымывая смазку, при этом они не гудят, а "молча" начинают изнашивать ступицу, что приводит к замене всего узла.

Та же беда с пыльниками ШРУСов, которые из-за особенностей установлены всегда под углом, в результате чего механизм протирает пыльник, вымывая смазку. Соответственно, остальные узлы при частой езде по бездорожью регулярно повреждаются механически, особенно что касается передних рычагов. Нередки случаи коррозии, когда какие-то части и крепления подвески просто отгнивают. В целом же, такие детали как амортизаторы, пружины, задняя балка, элементы рулевого управления могут ходить по 100 000 км при должном уходе и более-менее аккуратной эксплуатации.

Передние дисковые и задние барабанные тормоза в каких-то особенных процедурах не нуждаются, кроме, разве что, чистки и смазки направляющих суппортов. Передние колодки ходят около 20 тысяч км, задние - от 50 тысяч км. Где-то между этими пробегами рекомендуется менять тормозную жидкость.

Кузов и салон

Качество изготовление кузова и его коррозийная стойкость на "Ниве", увы, очень слабые. "Цветет" пышным цветом почти любая Lada 4x4 и хорошее внешнее состояние машины - исключительно грамотная забота предыдущего владельца. Ржавеет всё: пороги, кромки дверей, крылья, периметр стекол и фар, крепления деталей, разъемы и проводка.

Для тех, кто собирается использовать "Ниву" как вездеход, повторимся, что у машины слабый металл. Например, передняя буксировочная проушина приделана к лонжерону, в результате чего при использовании рывкового троса, можно вырвать "морду". Задняя проушина закреплена на стыке кузовных панелей, что в лучшем случае приведет к вырыванию ее самой.

Обрабатывать антикором "Ниву" тоже нужно правильно. Тотальная закупорка днища защитными слоями приводит к перекрытию дренажных отверстий, в результате чего начинает скапливаться влага и машина начинает гнить изнутри, прямо под слоем антикора. В зону риска попадает и вся проложенная по "Ниве" проводка, которая постоянно находясь во влажных условиях, приводит к глюкам электрооборудования.

Описывать особенности салона образца 1993 года на фоне всего вышеперечисленного, в принципе, бессмысленно. Качество сборки даже новых версий на слабую "троечку", шумоизоляции в машине нет, эргономика и качество отделочных материалов из прошлого века.

Вывод

Несмотря на все вышеописанное, отговаривать от покупки "Нивы" мы не будем, поскольку назвать машиной Lada 4x4 довольно сложно - это явление времени и условий жизни большей части населения нашей страны, к которым не приспособлена ни одна иномарка. Проще говоря, купить автомобиль подобного класса и возможностей, а также обслуживать его, за те деньги, которые за него просят, невозможно больше нигде и никогда.

Но! Рассматривая покупку "Нивы", вы должны четко осознавать, зачем она вам нужна, поскольку в какой-то момент времени она может стать полноправным членом семьи, требуя к себе внимания и денег больше, чем жена и дети.

Определенно одно: покупать "Ниву", как автомобиль для города на каждый день - абсолютно бессмысленно, машина измотает вас. Все ее достоинства сосредоточены во внедорожной среде, а потому - это либо автомобиль для села и дачи, либо транспорт для загородного уикенда. Все остальное время машина должна хорошо храниться и регулярно проверяться, желательно с заменой всех проблемных узлов на импортные аналоги.