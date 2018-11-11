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11.11.2018 15:42
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". Онлайн-трансляция матча АПЛ

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Этим вечером состоится манкунианское дерби - "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед" на своем поле.

"Горожане" лидируют в АПЛ после 11 туров с 29 очками и не зная поражений - лишь дважды команда Хосепа Гвардиолы теряла очки: сыграв в третьем туре 1:1 с "Вулверхэмптоном" и в восьмом - 0:0 с "Ливерпулем" (оба на выезде). И уже четыре матча "Сити" в этом чемпионате выиграл с разницей в пять мячей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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У "Юнайтед" , конечно, все не так радужно: три поражения (в том числе - крупно дома от "Тоттенхэма"), две ничьи, шесть побед. В результате - 20 очков, 8-е место в турнирной таблице, после "Борнмута" и "Уотфорда".

Лига чемпионов зато должна была улучшить настроение и тем, и другим. "Сити" во второй раз обыграл "Шахтер", доведя разницу мячей в двух матчах до 9:0, а команда Моуриньо сотворили маленькое чудо, вырвав победу у "Ювентуса" на последних минутах.

Но в преддверии такого противостояния все эти наблюдения отходят на второй план. Матч начнется в 19:30 мск.

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