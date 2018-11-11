МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США

В российском дипломатическом ведомстве очень озабочены задержанием в Вашингтоне россиянина Александра Малькевича. В МИД РФ назвали действия США недопустимыми, поскольку это говорит о стремлении помешать распространению объективной информации о ситуации в мире.

Как подчеркнули в ведомстве, задержание журналиста и общественного деятеля может стать предлогом для введения новых антироссийских санкций.

"Судя по задававшимся А. А. Малькевичу при задержании вопросам про пресловутое "российское воздействие" на выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России", - говорится в комментарии МИД РФ.

Дипломаты потребовали прекратить преследование российских журналистов и не "расшатывать отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Вашингтона ФБР задержало члена ОП РФ Александра Малькевича, он прилетал в США для участия в конференции. После продолжительного допроса журналист был отпущен и покинул страну.