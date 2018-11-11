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11.11.2018 15:56
Рубрика: Власть

МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США

В российском дипломатическом ведомстве очень озабочены задержанием в Вашингтоне россиянина Александра Малькевича. В МИД РФ назвали действия США недопустимыми, поскольку это говорит о стремлении помешать распространению объективной информации о ситуации в мире.

Как подчеркнули в ведомстве, задержание журналиста и общественного деятеля может стать предлогом для введения новых антироссийских санкций.

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по задержанию журналиста

"Судя по задававшимся А. А. Малькевичу при задержании вопросам про пресловутое "российское воздействие" на выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России", - говорится в комментарии МИД РФ.

Дипломаты потребовали прекратить преследование российских журналистов и не "расшатывать отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Вашингтона ФБР задержало члена ОП РФ Александра Малькевича, он прилетал в США для участия в конференции. После продолжительного допроса журналист был отпущен и покинул страну.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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