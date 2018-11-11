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11.11.2018 11:28
Рубрика: В мире

Власти США отпустили задержанного российского журналиста

Текст: Игорь Дунаевский
Власти США отпустили российского журналиста Александра Малькевича, задержанного в пятницу в международном аэропорту Вашингтона.

По словам Малькевича, занимающего должность первого зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций в Общественной палате (ОП) РФ, его задержали чтобы предъявить уведомление о регистрации возглавляемого им проекта USA Really в качестве иностранного агента. Кроме того, во время допроса, длившегося несколько часов, у него изъяли все электронные носители информации.

Журналист сообщил агентству "Интерфакс", что сейчас уже находится во Франции, где проходят мероприятия в память о столетии Первой мировой войны.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Ранее посольство РФ в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США за разъяснениями по задержанию Малькевича, на будущее посоветовав российским гражданам в таких случаях "сразу требовать связи" с дипломатами.

В ОП России пояснили, что Малькевич находился в США в качестве наблюдателя на выборах губернатора в штате Мэриленд.

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