Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой

НОВОСТЬ11.11.2018, 14:28
Текст:   Олег Усков
Фото: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра/ Facebook.com Фото: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра/ Facebook.com
Фото: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра/ Facebook.com

Актриса театра, кино и ТВ, театральный режиссер Юлия Волчкова скончалась на 45-м году жизни 10 ноября от онкологического заболевания. 

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на подругу артистки, иллюзионистку Наталью Жаворонкову.

"Да, рак косит людей не на шутку. Сейчас каждый третий умирает или болеет этой ужасной болезнью… Больно, правда", - приводит канал слова Жаворонковой.

Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года в Киеве. В 1995-м окончила Киевский государственный институту театрального искусства имени Карпенко-Карого.

С 1995 года служила в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Среди театральных работ: Варвара в "Мелком бесе" Сологуба,  королева Анна в спектакле "Европа может подождать!" - по пьесе Скриба "Стакан воды", Олимпиада Семёновна в "Вечном муже" Достоевского.

На экранах дебютировала в начале девяностых в драме "В той области небес". За ней -  "Репортаж", "Вальдшнепы", "Приятель покойника", сериалы "День рождения Буржуя", "След оборотня", "Следствие", "Все включено", "Нити судьбы".

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