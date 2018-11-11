Новая Lada Granta: Как изменился самый дешевый автомобиль России

Осенью стартовали продажи обновленного семейства Lada Granta. Мы отправились в Тольятти, чтобы на родине самого дешевого автомобиля России узнать, как же изменилась популярная модель.

АвтоВАЗ не перестает удивлять: каждый новый тест-драйв не похож на предыдущие. Не так давно в режиме квеста в Санкт-Петербурге мы знакомились с "заряженным" седаном Lada Vesta, потом отправились в южный Казахстан, где испытывали на прочность уже "вседорожный" Xray, а затем пришло приглашение приехать в Тольятти, чтобы всей семьей оценить метаморфозы, которые постигли Granta.

Не знаю, как для других журналистов, но для меня семейный тест-драйв - это все-таки новый формат. Тем интереснее было посмотреть, что из этого получится. Ну и что АвтоВАЗ выбрал для этого именно Granta - вполне понятно. Некогда самый популярный автомобиль России получил столь ожидаемое обновление. Модель Kalina ушла в историю, а под именем Granta теперь продаются хэтчбек, универсал, седан и лифтбек.

Немного о том, как визуально изменился отечественный "бюджетник". Спереди он получил новые фары и решетку радиатора в стиле моделей Vesta и Xray. Логотип Lada был увеличен в размерах. Форсунки стеклоомывателя перенесли с поверхности капота под его кромку. У седана номерной знак переехал на более рельефную крышку багажника, изменился бампер и фонари.

"Корма" остальных модификаций претерпела минимум изменений. Так, например, был перепрофилирован задний бампер, что позволило уменьшить его "визуальный вес". Изменился также дизайн колес. А вот заказать неокрашенные бамперы для модернизированного семейства нельзя: эти элементы стали окрашиваться в цвет кузова.

Многие автолюбители и журналисты сочли все изменения экстерьера недостаточными и спорными. Дескать, Granta спереди теперь мало кто может отличить от Vesta. С этим утверждением и правда трудно спорить. Хотя желание АвтоВАЗа привести весь модельный ряд к одному фирменному дизайну тоже кажется вполне логичным.

Да и не стоит забывать о самых важных моментах: во-первых, это все-таки рейстайлинг, а не новое поколение, во-вторых, бюджет тольяттинцев на обновление сразу пяти машин (в следующем году выйдет также универсал с приставкой Cross) не был безграничен, что, кстати, нам подтвердил и шеф-дизайнер марки Стив Маттин. Так что отсутствие, например, фирменных X-выштамповок по бокам легко объясняется. А итоговый результат лично меня вполне устраивает - визуально нынешняя Granta выглядит гораздо симпатичнее предыдущей.

Что внутри? Никаких открытий вы здесь для себя не найдете. Да, как и раньше, везде жесткий пластик, но есть и изменения, о которых стоит сказать. В салоне главное новшество - другая центральная консоль со светодиодной подсветкой. Переоформленная передняя панель выполнена в стиле Kalina, однако архитектура пересмотрена - появились Х образные детали в оформлении, хромированные окантовки боковых воздуховодов, новая комбинация приборов от Vesta c оранжевыми ободками и радиальной оцифровкой.

Серьезно доработали передние сиденья: появилась не только новая обивка, но еще и увеличенные валики боковой поддержки, а водительское сиденье обзавелось регулировкой по высоте в диапазоне 40 мм. Также более удобной стала форма подголовников, а у заднего дивана появилась выраженная боковая поддержка.

На галерке, как и раньше, места не так много, но формат "бюджетника" другого и не предполагает. И, естественно, на дальние расстояния втроем будет тесновато - с этим ничего не поделаешь.

Для теста вазовцы выделили нам два автомобиля: лифтбек с автоматической трансмиссией и седан с "механикой". Оба оснащаются мотором 1,6 литра (98 л.с. и 87 л.с. соответственно). Сначала мы опробовали в деле лифтбек, проехав из Тольятти до Замка Гарибальди - пышного новодела в селе Хрящевка, строительство которого еще не завершено.

И 100 км хватило, чтобы понять, что машина с "автоматом" Jatco JF414E очень неплоха. Четырехступенчатая коробка весьма расторопно перебирает передачи и быстро адаптируется под водителя. Но на трассе возникают проблемы с обгонами, особенно на третьей передаче, когда скорость достигает 80 км/ч. Плюс именно за городом становится заметно, что этому "автомату" не хватает "пятой". В то же время если вы не собираетесь каждый день обгонять колонны грузовиков, да и на дальние дистанции отправляетесь крайне редко, то никаких противопоказаний для этой версии нет. Вполне себе городской вариант на каждый день.

Как ведет себя обновленная Granta на дороге? К сожалению, удовольствия от вождения вы не получите. Понятно, что от самого доступного автомобиля России трудно было ждать каких-то ярких впечатлений, он все-таки призван доставить вас из одной точки в другую, а не дарить впечатления на целую неделю вперед, но все же. На высокой скорости постоянно приходится подруливать, отклики на руль мгновенными не назовешь. В поворотах ощущаются крены, поэтому перед виражами особо не разгонишься.

Приходится привыкать и к тугой педали тормоза. Сначала машина замедляется довольно медленно, а в самом конце колодки резко прихватывают диски. Чтобы адаптировать - нужно время, а до этого каждое ваше торможение будет проходить под неодобрительные комментарии пассажиров.

А вот подвеска понравилась - не везде в Самарской области хорошие дороги, так что проверка прошла в "боевых условиях". Отрадно, что до пробитий дело так и не дошло, Granta "переварила" все, что было у нее на пути. Так что подвеска не только энергоемкая, она по-настоящему всеядная. Заявленного клиренса в 160 мм вполне хватает для того, чтобы уверенно чувствовать себя и на грунтовке.

Представляя обновленное семейство, АвтоВАЗ отдельно остановился на шумоизоляции. Как рассказали в компании, были доработаны виброакустика кузова, салона и силового агрегата - появились мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, не впитывающего влагу и гасящего "пескоструй" и удары гравия.

Но на деле же кардинальных изменений в лучшую сторону не произошло. В салоне Granta по-прежнему шумновато: и слышно не только двигатель, такое ощущение, что посторонние звуки исходят отовсюду: подвывает коробка, что-то скрепит в передней панели, щелкает реле. А звук закрывающихся дверей - это, конечно, не то, что хочешь услышать от автомобиля в 2018 году. Можно ли с этим смириться? Да, вполне. Но проблема от этого никуда не денется.

Кстати, багажник лифтбека вмещает 435 литров - вполне солидный результат. Но дело здесь даже не в этой цифре, а в широком проеме. Именно благодаря ему можно полностью воспользоваться пространством грузового отсека.

Во второй день мы отправились в Жигулевские горы уже на седане. И он мне понравился чуть больше лифтбека. В первую очередь своей коробкой. "Механика" работает четко, а перепутать передачи у вас просто не получится. Еще один момент, на "второй", например, легко можно разогнаться до 80 км/ч, т.е. передачи очень "длинные".

Инженерами АвтоВАЗа в целях улучшения разгонной динамики в этой трансмиссии (а также в сконструированной на ее основе "роботе") было внедрено новое передаточное число главной пары: 3,9 вместо 3,7. Автомобиль стал быстрее? Да, на несколько десятых. Во всем остальном же существенной разницы между седаном и лифтбеком нет.

Еще один важный момент, который интересует всех без исключения, а обладателей "бюджетников" тем более - расход топлива. За время теста цифры борткомпьютера держались на уровне 10 литров на "сотню". У машины с АТ этот показатель на 1-1,5 литра выше.

Пришло время подвести итоги. Несомненно, рестайлинг пошел Lada Granta на пользу. Автомобиль в новом облике выглядит по-настоящему привлекательно - ведь дизайн машины не менялся практически с самого запуска производства. Тольяттинцы освежили интерьер, добавили чуть больше опций, улучшили комфорт. Конечно, минусы никуда не делись, по-прежнему есть вопросы к сборке, Granta все тот же "суровый" "бюджетник", что и раньше.

Но давайте вспомним о главном - о цене. Седан можно купить от 419 900 рублей. Лифтбек и хэтчбек стоят от 436 900 рублей, универсал - от 446 900 рублей. Что еще можно купить за эти деньги? Ничего. Granta все еще остается самым доступным автомобилем в России. И за этой ей можно простить многое.