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11.11.2018 15:33
Рубрика: Экономика

Новак сообщил о снижении нефтедобычи Россией в ноябре

Текст: Александра Воздвиженская
Добыча нефти и газового конденсата в России в первую декаду ноября незначительно снизилась - примерно на 10 тысяч или максимум 20 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября. Об этом сообщил журналистам в Абу-Даби в преддверии встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики России Александр Новак.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Накануне технический комитет ОПЕК+, куда входят эксперты, собирающие статистику по странам, сообщили, что в октябре уровень исполнения сделки странами-участницами венского соглашения составил 104 процента против 111 в сентябре, то есть стороны движутся к цели - 100 процентам.

Фото: РИА Новости
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Александр Новак подтвердил эти цифры, однако не разделил опасения источников агентства Bloomberg, которое накануне сообщило со ссылкой на неназванного делегата ОПЕК+, что технический комитет опасается переизбытка предложения на мировом рынке в следующем году. "Сложно сказать. Нужно подождать некоторое время, посмотреть за рынком. Все скажем после встречи", - приводит слова Новака ТАСС.

11 ноября в Аду-Даби пройдет встреча министров ОПЕК+. По данным прессы, обсуждается вероятная необходимость сокращения суммарной добычи на миллион баррелей в сутки для стабилизации рынка, и поддержку этой идеи со стороны большинства членов ОПЕК+ подтвердил ранее министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти
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