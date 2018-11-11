Путин и Трамп поговорили, но не о ракетах

Ранее лидеры встретились на торжественной церемонии в честь 100-летия окончания Первой мировой и тепло поприветствовали друг друга. Затем они, согласно официальной рассадке, должны были сидеть вместе на ланче, но в итоге рассадка была изменена. Путин и Трамп оказались за столом друг напротив друга и не смогли обстоятельно поговорить, сообщил источник в российской делегации.
Позже Путин, проходя мимо журналистов, сообщил, что у него все же состоялось краткое общение с президентом США.
Беседа президентов была краткой, конкретные темы, например Договор о ракетах средней и меньшей дальности, не обсуждались, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры подтвердили намерение пообщаться во время саммита "большой двадцатки" в Аргентине.