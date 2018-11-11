Путин и Трамп поговорили, но не о ракетах

Новости

Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей" 20:52
Комитет ОПЕК+ решил не выносить рекомендации другим странам по добыче 20:41
"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге 19:22
В Дагестане при взрыве газового оборудования пострадали два человека 18:42
Lada 4x4: Есть ли смысл покупать "Ниву" за 400 тысяч рублей 18:25
Хэмилтон извинился перед Сироткиным 18:09
Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце 18:04
Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень 18:03
"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ 17:55
Саудовская Аравия и Россия не нашли причин для сокращения нефтедобычи 17:49
Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов 17:40
Трамп проигнорировал Порошенко и не стал пожимать ему руку 17:28
Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно 17:08
Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20 16:53
Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров 16:30
МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США 15:56
В Подмосковье зарезали супругов-пенсионеров и их сына 15:48
В Крыму ответили на сравнение с жемчужиной 15:45
Избиратели проявили активность на голосовании в Хакасии 15:32
В Москве угроза взрыва объявлена на двух вокзалах 15:31
Немцы стали чаще уклоняться от оплаты по счетам 15:06
Видео: Как мойка под давлением уничтожает автомобиль 15:03
Аршавин провел последний матч в карьере 14:58
Морриконе назвал Тарантино кретином, а его фильмы - "отстоем" 14:50
Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
11.11.2018 19:21
Рубрика: Власть

Путин и Трамп поговорили, но не о ракетах

Текст: Татьяна Замахина (Париж)
В рамках мероприятий в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны в Париже состоялась беседа президентов РФ и США. Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались вкратце и конкретные темы - например, ДРСМД - не обсуждали.

Ранее лидеры встретились на торжественной церемонии в честь 100-летия окончания Первой мировой и тепло поприветствовали друг друга. Затем они, согласно официальной рассадке, должны были сидеть вместе на ланче, но в итоге рассадка была изменена. Путин и Трамп оказались за столом друг напротив друга и не смогли обстоятельно поговорить, сообщил источник в российской делегации.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20

Позже Путин, проходя мимо журналистов, сообщил, что у него все же состоялось краткое общение с президентом США.

Беседа президентов была краткой, конкретные темы, например Договор о ракетах средней и меньшей дальности, не обсуждались, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры подтвердили намерение пообщаться во время саммита "большой двадцатки" в Аргентине.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Новак сообщил о снижении нефтедобычи Россией в ноябре
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии