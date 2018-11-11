Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20, который состоится в Аргентине. На данный момент пообщаться двум лидерам не удалось.

Как сообщил глава РФ в интервью телеканалу RT, оба президента, находящиеся в настоящее время во Франции, смогли только поприветствовать друг друга.

"Церемония была сделана таким образом, что там общаться невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями", - заявил Владимир Путин. Вероятно, им удастся поговорить во время рабочего завтрака, добавил российский президент, однако, в любом случае, встреча будет возможна на полях "двадцатки" или позже.

Напомним, мировые лидеры приехали в Париж на мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.