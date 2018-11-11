Путин и Трамп пожали друг другу руки у Триумфальной арки

Президент России Владимир Путин перед церемонией по случаю столетия окончания Первой мировой войны поздоровался с американским лидером Дональдом Трампом. Российский лидер пожал коллеге руку, а затем показал жест одобрения - большой палец вверх.

Владимир Путин прибыл на доставленном из Москвы лимузине Aurus к Триумфальной арке, где должна состояться торжественная церемония. Участники мероприятия выстроились в несколько рядов. Трамп приехал до российского коллеги вместе с женой Меланией, одетой в элегантное серое пальто. Американский лидер встал на свое место среди других лидеров - рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент РФ подошел для приветствий к хозяину встречи Эмманюэлю Макрону, а также к стоявшим в первом ряду Меркель и Трампу. Последнему он не только пожал руку, но и показал жест одобрения. А американский лидер похлопал коллегу по плечу.

После приветствий Владимир Путин встал на свое место в первом ряду лидеров рядом с женой Макрона Бриждит.

Мероприятие началось сразу после прибытия Путина - с классической музыки и выступлений детей, который зачитали воспоминания участников Первой мировой.

Напомним, что Путин и Трамп, как ожидается, проведут в рамках мероприятий краткую встречу "на ногах" - полномасштабного общения не состоится по настоянию французской стороны. Президенты, которые предполагали переговорить подольше, пошли навстречу хозяевам мероприятия.