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11.11.2018 13:19
Рубрика: Внешняя политика

Владимир Путин перемещается по Парижу на Aurus

Текст: Татьяна Замахина (Париж)

Президент России Владимир Путин после прибытия во Францию пересел с самолета на новый отечественный лимузин Aurus. Машина из проекта "Кортеж" специально была доставлена во французскую столицу. Напомним, что российский лидер участвует в Париже в мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Ренат Закиев/РГ
"Зверь для Путина": Aurus Senat назвали аргументом в "гонке вооружений"

Владимир Путин из аэропорта направился сразу к Триумфальной арке, где должна состояться торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Как ожидается, в памятных мероприятиях примут участие более 70 глав государств и правительств, а также представителей международных организаций, в числе которых также американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Петр Порошенко.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж

Что касается транспорта Путина, которым он будет пользоваться весь день, то это удлиненная версия седана Aurus Senat. Впервые президентский лимузин из этой серии был представлен во время инаугурации главы государства 7 мая 2018 года и с тех пор Владимир Путин регулярно использует эту машину. Кстати, лидеры РФ и США - единственные в мире президенты, которые даже во время зарубежных поездок используют привезенные с собой автомобили.