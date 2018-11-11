Владимир Путин перемещается по Парижу на Aurus

Президент России Владимир Путин после прибытия во Францию пересел с самолета на новый отечественный лимузин Aurus. Машина из проекта "Кортеж" специально была доставлена во французскую столицу. Напомним, что российский лидер участвует в Париже в мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Владимир Путин из аэропорта направился сразу к Триумфальной арке, где должна состояться торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Как ожидается, в памятных мероприятиях примут участие более 70 глав государств и правительств, а также представителей международных организаций, в числе которых также американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Петр Порошенко.

Что касается транспорта Путина, которым он будет пользоваться весь день, то это удлиненная версия седана Aurus Senat. Впервые президентский лимузин из этой серии был представлен во время инаугурации главы государства 7 мая 2018 года и с тех пор Владимир Путин регулярно использует эту машину. Кстати, лидеры РФ и США - единственные в мире президенты, которые даже во время зарубежных поездок используют привезенные с собой автомобили.