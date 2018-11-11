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Рубрика: Власть

Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров

Президент России Владимир Путин почтил память русских солдат и офицеров, возложив цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS
Путин и Трамп пожали друг другу руки у Триумфальной арки

Почтить память вместе в Путиным пришли потомки участников войны. После президент России кратко пообщался с ними.

Мировые лидеры приехали в столицу Франции на торжества, посвященные 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Хозяин встречи Эмманюэль Макрон во время своей речи у Триумфальной арки призвал помнить последствия войны и предостерег, что в истории могут вновь возникать трагические страницы.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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