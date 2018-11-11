Баховским марафоном завершился XVIII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. Почти всю программу фестиваля его худрук, пианист Иван Рудин, посвятил 333-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха: композитора, чье творчество стало синонимом совершенного человеческого духа не только для истории музыки.

Благоговейное отношение к Баху сохраняется у всех поколений музыкантов: Бах как "начало начал", "зерно", из которого растет само понимание процесса музыки, духовная собранность и глубина, сверхличный мир, совершенство формы, пронзительный общечеловеческий гуманизм. "Для меня Бах, - говорит Иван Рудин, - одно из тех невероятных природных явлений, которые вызывают огромное потрясение. Бах превосходит значение таких понятий, как композитор, музыка, искусство. Бах делает жизнь осмысленной и прекрасной".

Красивая календарная дата - конечно, не основной повод играть баховскую музыку, но резон организовать фундаментальный проект с привлечением круга музыкантов-"бахистов", помузицировать в ансамблях, открыть редкий для концертных залов репертуар. Такого рода проект и предложил публике фестиваль ArsLonga: "Бах-333" в четырех вечерах, сосредоточивший публику не на фундаментальных хоровых сочинениях Баха - Мессах и Страстях, а на редко исполняющейся в концертах инструментальной музыке. В монографической программе "J.S.Bach 333" прозвучали все двух- и трехголосные Инвенции Баха; в программе "Возвращение Баха" - "24 прелюдии и фуги" композитора Всеволода Задерацкого (ученика Сергея Танеева и учителя цесаревича Алексея), написанные им в сталинских лагерях; "В круге Баха" - клавирные сочинения и сонаты Баха и с ними - Фортепианное трио Феликса Мендельсона, вернувшего когда-то забытого Баха в историю.

Финалом арслонговской "бахианы" стал проект "Бах-марафон", проходивший в двух концертных залах парка "Зарядье". Иван Рудин пригласил из Германии авторитетного пианиста-бахиста Евгения Королева, чьи записи сложнейших баховских клавирных сочинений - Гольдберг-вариаций и "Искусства фуги" - признаны выдающимися. С Королевым выступила плеяда его "баховских" учеников: Иван Рудин, Степан Симонян, Реми Женье. Вместе с ними выступали пианисты Александр Гиндин и Люпка Хаджи-Георгиева (Македония), скрипач Андрей Баранов (Россия - Щвейцария), флейтисты Максим Рубцов из Российского национального оркестра и Илья Дворецкий, Алексей Уткин со своим Государственным камерным оркестром России и представители юного поколения музыкантов. В цикле клавирных концертов был исполнен неординарный набор, отражающий богатую "палитру" Баха: сольный Итальянский и ансамблевый Бранденбургский (N 5 ре-мажор), концерты для одного, двух, трех и четырех клавиров с оркестром. В тонком слитном ансамбле прозвучал концерт для трех клавиров (N 1 ре-минор), в основу которого вошли переложения частей из кантат BWV 146 ("Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие") и BWV 188 ("Все упование мое"). Однородный мягкий звук, струящееся движение в оживленном темпе, чистые инструментальные линии, как тонкие узоры внутри нежной звуковой материи, утонченность мадригала - Бах звучал, как голубое небо, как ангелы на хорах, как что-то совершенное, надмирное, что утрачено современным миром, но может быть снова и снова пережито - в Бахе.