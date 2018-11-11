Жительницу Твери заподозрили в убийстве маленькой дочери

В Твери задержана 31-летняя женщина - ее подозревают в убийстве четырехмесячной дочери. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, утром 10 ноября мать задушила девочку подушкой в ее кроватке, а потом попыталась покончить с собой. Женщину удалось спасти, она доставлена в реанимацию. Там ее взяли под охрану полицейские, в ближайшее время следствие обратится в суд для помещения подозреваемой в СИЗО. Против нее возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Осмотрено место происшествия, изъяты детские вещи и медицинская карта погибшего ребенка, назначен ряд экспертиз для установления причины смерти девочки и душевного здоровья ее матери. В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям (или бездействию) лиц, отвечающих за профилактиу, работников социальных служб и медиков, в чьи обязанности входил патронаж малолетней, - рассказала представитель регионального управления СКР Валерия Павлова.