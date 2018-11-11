Раненый в Самарской области экс-глава Росимущества в тяжелом состоянии

В Самарской области экс-глава территориального отделения Росимущества Айвар Кинжабаев, прооперированный после ножевого ранения, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, он находится в районной больнице под наблюдением специалистов больницы им. Середавина.

Напомним, чиновник был ранен в субботу, 10 ноября. Четверо неизвестных ворвались в его дом и нанесли ножевое ранение.

По факту нападения начата доследственная проверка. Ведется поиск нападавших.