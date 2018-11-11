В Самаре завели дело о нападении на экс-главу управления Росимущества

В Самаре возбуждено уголовное дело о нападении на бывшего руководителя территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева.

Вечером в субботу экс-чиновника доставили в больницу с ножевым ранением. Ему сделана операция, состояние мужчины стабильно тяжелое.

По предварительным данным, в дом Кинжабаева ворвались четверо неизвестных. Они избили хозяина и ударили его ножом, члены семьи не пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Айвар Кинжабаев возглавлял управление Росимущества по Самарской области с 2005 по 2018 год.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).