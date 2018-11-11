Не менее 43,88 процента избирателей проголосовали досрочно в Хакасии

Досрочно во втором туре выборов главы Республики Хакасия свои голоса отдали 43,88 процентов обладающих правом голоса жителей из 22 отдаленных районов региона. Всего там проживает более 800 человек.

Явка на голосовании во втором туре выборов главы Хакасии, как сообщает РИА Новости со ссылкой на избирком республики, пока составляет 3,82 процента. На территории республики действует 388 участков.

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов является сейчас единственным претендентом на пост главы республики. Для победы он должен набрать более 50 процентов голосов избирателей.

Напомним, предыдущий глава республики Виктор Зимин после первого тура выборов отказался от участия в голосовании, сославшись на проблемы со здоровьем.