При пожаре под Омском погибли отец и двое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Тюкалинском районе Омской области, в котором погибли отец и двое его сыновей.

Частный дом в поселке Октябрьский, в котором проживала многодетная семья, загорелся сегодня в 1 час 30 минут ночи. Пожар начался в кочегарке, на пристроенной к дому веранде.

- По версии следствия, среди ночи отец проснулся от задымления и разбудил супругу, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Пока он пытался самостоятельно потушить огонь, блокировавший выход, матери удалось вынести из огня 10-летнего сына.

Отец пытался спасти из горящего дома других сыновей, но из-за сильного задымления не смог. Он и мальчики, 13 и 9 лет, погибли.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный электронагревательный прибор,отрабатываются и другие причины возгорания.