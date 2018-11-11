"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге

В воскресенье в центральном матче очередного тура регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиг ПБК "Локомотив-Кубань" проиграл на своем паркете ЦСКА - 76:93 (18:31, 21:19, 22:23, 15:21). Столичный клуб одержал седьмую подряд победу, а вот терпящие бедствие южане проиграли уже третий матч в турнире. Лучшим на арене краснодарского "Баскет-холла" оказался защитник гостей Нандо Де Коло, набравший 30 очков.

Армейцы мощно рванули на старте сезона, одержав по шесть побед в Евролиге и Единой лиге. Причем подопечные Димитриса Итудиса показываются настолько мощный баскетбол, что, кажется. остановить их в данный момент возможности не представляется.

И уж тем более железнодорожникам, которые ко всеобщему изумлению после двух поражений тут же распрощались со своим авторитетным главным тренером Сашей Обрадовичем. Хотя, наблюдая за игрой "Локо", нельзя было не заметить, что буквально в один момент игра южан непостижимым образом развалилась. Но вот что явилось главной причиной неурядиц, до сих пор остается внутри коллектива. Президент клуба Андрей Ведищев в интервью клубному сайту лишь отметил, что "под руководством Обрадовича "Локо" провел много хороших, ярких игр, но не добился результата" и признался в существовании кризиса в команде.

Выбираться из него доверено работавшему до этого с молодежью кубанцев Владе Йовановичу. В качестве и.о. главного тренера серб и его команда в минувшую среду изрядно буксовала первые три четверти в домашнем поединке Еврокубка с польской "Гдыней", и затем лишь серия из пяти трехочковых подряд Райта в позволила разгромит оппонента - 96:72.

В такой ситуации даже трудно предположить, что хозяева (кроме, пожалуй, естественного громадного желания экс-армейцев Виталия Фридзона и Дмитрия Кулагина насолить еще недавно родному клубу) могут противопоставить набравшему ход ЦСКА.

В дебюте, как выяснилось, хозяева вообще ничего не могли противопоставить армейцам, которые принялись забивать из любых позиций. У них сразу полетели дальние броски (7 реализованных в первой половине "трешек"), почти не ошибались гости и со средней дистанции. Ну, а Де Коло (10 очков до большого перерыва) и Хиггинс вообще почти не промахивались, устроив непрерывную прицельную бомбардировку кольца "Локо".

И все-таки во втором периоде железнодорожники при поддержке почти 7 тысяч зрителей сумели наладить оборону и немного приостановить соперника, а Джонсон и Фридзон принялись догонять снайперов оппонента. В один из моментов после дальнего выстрела Джонсона "Локо" даже "разменял" минус 10 (38:46), чем заставил Итудиса взять тайм-аута.

А на 23-й минуте два попадания Фридзона и вовсе обозначили серьезную погоню кубанцев - 48:52. Но Клайберн, Родригес и Де Коло (француз за три четверти насобирал 30 очков) восстанавливают статус-кво - 54:64, 25-я минута.

И больше шансов подобраться к себе столичные баскетболисты сопернику, который в середине четвертой четверти окончательно потерял веру в возможность новой погони, не позволили (61:77, 34-я минута). ЦСКА без видимых трудностей довел встречу до очередной победы в сезоне (уже 13-й подряд в Евролиге и Лиге ВТБ) - 93:76. А вот "Локомотив-Кубань", хотя и очень старался перед своими фанатами, проиграл третий из четырех последних поединков. И каким образом железнодорожники собираются выйти из кризиса, пока не очень видно.