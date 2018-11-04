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04.11.2018 22:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив-Кубань" уволил главного тренера Сашу Обрадовича

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В воскресенье в российском баскетболе грянула первая отставка: ПБК "Локомотив-Кубань" - один из лидеров своей группы в Еврокубке и Единой лиге ВТБ - довольно неожиданно уволил со своего поста главного тренера команды, знаменитого в прошлом сербского игрока и наставника 49-летнего Сашу Обрадовича.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Локомотив-Кубань" и главный тренер Саша Обрадович (он возглавил железнодорожников 14 ноября 2016 года) приняли решение о прекращении сотрудничества. Исполняющим обязанности главного тренера станет Владе Йованович", - говорится в сообщении, помещенном сегодня на официальном сайте коллектива из южной столицы.

Вот как прокомментировал случившееся президент клуба Андрей Ведищев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Локомотив-Кубань" потерпел первое поражение в Еврокубке

"Под руководством Саши Обрадовича команда подарила много ярких и значимых рекордов и побед, в том числе и триумф в Кубке России. Но на сегодняшний день наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате мы приняли обоюдное решение по выходу из контракта", - отметил Ведищев.

Сам Обрадович не стал уточнять обстоятельства своей отставки, ограничившись такими словами: "Мне кажется, мы пережили много прекрасных моментов вместе, большую часть времени показывали отличный баскетбол и наслаждались игрой. Я сохраню Краснодар в своем сердце".

Действительно, еще несколько дней назад ничего не предвещало такого развития событий. До матча пятого тура Еврокубка с берлинской "Альбой", который состоялся в минувшую среду, 31 октября, победная серия "Локо" в этом турнире составила четыре встречи, а во внутреннем первенстве потерпела лишь одно поражение (от УНИКСа в Казани).

Фото: РИА Новости
УНИКС, "Локомотив-Кубань" и "Зенит" выиграли матчи Еврокубка

Но дальше происходило попросту необъяснимое. В поединке против "Альбы" баскетболисты "Локо" всю встречу выглядели явно ненастроенными на яростную борьбу, уступив безоговорочно - 75:83. А вчера все это продолжилось уже в поединке Единой лиги с явно уступающем в классе кубанцам эстонским "Калевом" - 80:85. Причем бросилось в глаза, что в этих матчах Саша Обрадович выглядели каким-то растерянным и эмоционально выхолощенным.

В Краснодаре сразу пошли разговоры о том, что над тренером нависла угроза отставки, но случится ли она, будет зависеть от двух предстоящих встреч (7 ноября "Локо" принимает на своем поле в Еврокубке польскую "Гдыню", а 11 ноября в Краснодар приедет московский ЦСКА).

Однако в ПБК "Локомотив-Кубань", видимо, почувствовали, что Обрадович так и не отошел от катастрофы минувшего сезона, когда краснодарцы установили выдающийся рекорд в Еврокубке (20 побед подряд),однако в финале уступили турецкой "Дарюшшафаке", а затем провалили и финиш в Единой лиге и не завоевали путевку в Евролигу.

Кстати

До прихода в середине ноября 2016 года на пост главного тренера ПБК "Локомотив-Кубань" Саша Обрадович предыдущие четыре сезона руководил немецкой "Альбой" (а до этого несколько лет работал на Украине). Берлинский клуб постоянно выступал в Евролиге, и хотя он ни разу не выходил в плей-офф турнира, показывал интересный и современный баскетбол.

В свое время у экс-наставника кубанцев была блестящая карьера игрока. Обрадович, действовавший на позиции защитника, в составе сборной Югославии трижды побеждал на чемпионах Европы (1995, 1997, 2001), был чемпионом мира (1998), серебряным призером Олимпиады-1996. А еще с тех пор за ним сохранилось прозвище Генерал.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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