Росстандарт проведет краш-тесты трех-пяти массовых моделей микроавтобусов в следующем году в рамках госнадзора, рассказал "РГ" руководитель ведомства Алексей Абрамов.

С виду Hyundai Solaris прошел испытания достойно, как и Lifan Murman, а вот к Chery Tiggo 3 были претензии. Фото: Государственный научный центр "НАМИ"

В этом году Росстандарт на полигоне НАМИ впервые начал такие испытания: провел краш-тесты популярных Lifan Murman, Chery Tiggo3 и Hyundai Solaris. Испытания проводятся на пассивную и активную безопасность по правилам ООН (удар на скорости 56 км/ч с перекрытием 40%) и на срабатывание системы аварийной связи ЭРА ГЛОНАСС. Lifan Murman замечаний не вызвал, к Chery Tiggo3 возникли претензии по безопасности стекол и качеству аварийной связи, компания получила предписание о приостановке продаж небезопасной продукции и устранении нарушений, а результаты испытаний разбитого в пятницу Hyundai Solaris станут известны позже, но внешне автомобиль прошел их достойно.

"Сейчас мы контролируем качество автомобилей в основном в рамках обязательной сертификации при допуске модели на рынок, когда оформляется одобрение типа транспортного средства, но пока серия производится, государство должно тоже все время держать руку на пульсе, поддерживать дисциплину на рынке, - сказал "РГ" Алексей Абрамов. - Мы понимаем, что на сертификационные испытания может попадать специально подготовленная техника, некоторые компании идут на такие ухищрения, но могут быть и незлонамеренные технологические сбои, и наша задача выявить эти несоответствия и указать на них производителям. Уже был прецедент, когда производитель проводил отзывную кампанию по нашим замечаниям. В рамках госнадзора мы отбираем автомобиль сами - юридически это оформляется как отбор образцов для испытаний в ходе плановой выездной проверки, и производитель не имеет права нам отказать, но бьем автомобили мы уже за свой счет. Если производитель не согласен с результатами, бьется второй экземпляр. Ударные испытания - это один из элементов, также проходят испытания выбросов, тормозной системы, шума и так далее".

В России также будет создан национальный рейтинг безопасности автомобилей, основанный на добровольных для автопроизводителей краш-тестах по российским методикам (RuNCAP). В отличие от испытаний в рамках госнадзора, когда проверяются минимальные ­требования по безопасности, они будут проводиться по гораздо более жесткому сценарию. О создании RuNCAP договорились в минувшую пятницу Росстандарт, НАМИ, МАДИ и "Авторевю".

Учитывая большое количество лобовых столкновений на высоких скоростях, краш-тесты в рамках RuNCAP будут ­проводиться по жесткому сценарию

Методики испытаний будут учитывать опыт аналогичных зарубежных систем (EuroNCAP в Европе, NHTSA в США, JNCAP в Японии и так далее), а также специфику состояния дорог и манеры вождения в стране - большое количество лобовых столкновений на скоростях, значительно превышающих разрешенные. В частности, фронтальный удар предполагается проводить на скорости 65-70 км/ч, многие тесты придется разрабатывать "с чистого листа". "Это потребует дооснащения испытательного центра НАМИ, мы будем предлагать выделять на это дополнительное финансирование, - сказал "РГ" Алексей Абрамов. - Сумма станет понятна к концу первого квартала 2019 года, когда будет определен набор испытаний в рамках RuNCAP. Вложения в эту испытательную инфраструктуру могут дать нам новые возможности для надзора за качеством автомобильной продукции".

Для разработки методик RuNCAP эксперты анализируют статистику ДТП, к обсуждению планируется привлечь службы, работающие на месте аварий, - ГИБДД, МЧС, а также специалистов медицины катастроф.

Сейчас обсуждается, в какой форме будет создан оператор рейтинга. Его цель - помочь потребителю в выборе, а также стимулировать производителей к совершенствованию своей продукции и тем самым снизить смертность на дорогах.