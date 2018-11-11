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Рубрика: Спорт

"Спартак" на выезде проиграл "Уфе"

Текст: Данила Жиляев
Московский "Спартак" провел очередной неудачный матч в чемпионате России. На выезде "красно-белые" потерпели поражение от "Уфы" в матче 14-го тура - 0:2.
Слева направо: игрок ФК "Уфа" Сильвестр Игбун и игрок ФК "Спартак" Андрей Ещенко в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Уфа" (Уфа) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости Слева направо: игрок ФК "Уфа" Сильвестр Игбун и игрок ФК "Спартак" Андрей Ещенко в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Уфа" (Уфа) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости
Слева направо: игрок ФК "Уфа" Сильвестр Игбун и игрок ФК "Спартак" Андрей Ещенко в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Уфа" (Уфа) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости

По сравнению с феерическим матчем против "Рейнджерс" состав москвичей значительно изменился - очевидно, исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо дал ряду игроков, выступавших в еврокубке, отдохнуть. Так, остался на скамейке, к примеру, вратарь Александр Максименко - впервые в этот сезоне вышел в стартовом составе в матче РПЛ Артем Ребров.

Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"
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Кроме того, впервые после долгого перерыва появились в основе Денис Глушаков и Андрей Ещенко - речь, опять же, об РПЛ. Опальный Глушаков не так давно выходил на поле в кубковой игре с "Анжи". Впрочем, возвращение опытных футболистов не сильно помогло "Спартаку", который ничем не показал, что заслужил победу над "Уфой".

В первой половине встречи ни одна из команд не имела ощутимого преимущества, но хозяева, по крайней мере, не собирались отсиживаться в обороне в игре против именитого оппонента и осуществляли опасные вылазки к чужим воротам. Несколько раз "красно-белые" лишь чудом избежали пропущенного мяча.

Отличные моменты создавала "Уфа" и во втором тайме, и один из них в итоге привел к голу - на 75-й минуте никто не помешал Дмитрию Сысуеву замкнуть прострел Джемала Табидзе. Незадолго до этого в составе "Спартака" произошли замены, на поле вышли Зе Луиш и Владислав Пантелеев вместо Луиса Адриано и Глушакова соответственно. Но ни в центре поля, ни в атаке гости не прибавили, а в обороне случился провал.

Фото: Тагир Раджавов / РГ
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И даже в оставшееся время, когда любая уступающая команда устроила бы навал на чужие ворота, "Спартак" не создал и намека на потенциально голевую атаку. В итоге гости лишь пропустили еще раз - уже в добавленное время Ловро Бизяк, на замахе убрав Фернандо, отправил мяч в дальний угол ворот без шансов для Реброва. Финальный свисток зафиксировал победу "Уфы" 2:0.

У "Спартака" осталось 19 очков, команда опустилась на девятое место в турнирной таблице. "Уфа" же набрала 14 баллов и поднялась на 14-ю строчку. Отметим также, что это был первый матч для Дмитрия Кириченко в статусе исполняющего обязанности главного тренера уфимцев. Вероятно, он был последним для Рауля Рианчо у руля "красно-белых". Результаты команды под его руководством никого не убедили в том, что испанцу надо дать шанс и избавить его от приставки "и.о". Скорее всего, завтра будет объявлено о назначении в "Спартак" главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова.

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