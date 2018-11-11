Ещенко и Глушаков - в основе "Спартака" на матч с "Уфой"

Московский "Спартак" готовится провести выездной матч 14-го тура РПЛ против "Уфы". Стал известен стартовый состав "красно-белых".

Вновь, как и в кубковой игре с "Анжи", начнет игру с первых минут опальный капитан москвичей Денис Глушаков. Кроме того, впервые почти за два месяца в основе "Спартака" выйдет защитник Андрей Ещенко, который вместе с Глушаковым решением бывшего главного тренера команды Массимо Карреры был переведен в дубль.

По сравнению с предыдущей игрой "красно-белых" в Лиге Европы против "Рейнджерс", в составе произошел еще ряд изменений. Так, вновь оказался в основе вице-капитан команды Георгий Джикия. В прошлый раз исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо аргументировал отсутствие Георгия тактическими соображениями. Помимо этого, заметим, что в первые в этом сезоне в матче чемпионата России в основном составе выйдет вратарь Артем Ребров. В целом, состав команды на игру выглядит следующим образом.

Артем Ребров - Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо - Фернандо, Денис Глушаков, Артем Тимофеев - Ивелин Попов, Софьян Ханни, Луис Адриано.

Запасные: Александр Максименко, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Зе Луиш.

Матч "Уфа" - "Спартак" начнется в 14:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.