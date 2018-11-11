Московский "Спартак" сегодня сыграет в гостях с "Уфой" в рамках 14-го тура РПЛ.

На этой неделе у красно-белых наконец-то появился повод порадоваться: в феерическом матче Лиги Европы был обыгран "Рейнджерс" из Глазго.

В чемпионате России же у "народной команды" пока всё печально - четыре домашних поражения подряд. На выезде, впрочем, спартаковцы играют чуть лучше.

"Уфа" тоже давненько не выигрывала: три ничьи и поражение - таковы последние результаты команды из столицы Башкирии.

Начало игры - в 14:00 мск.