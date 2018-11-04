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04.11.2018 00:06
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Спартак" - "Урал"

Текст: Никита Лашкул

Воскресным вечером в Москве состоится матч "Спартака" и "Урала". Это будет первый домашний матч "красно-белых" в чемпионате с новым тренером Раулем Рианчо.

А на неделе прошла и первая домашняя игра москвичей после увольнения Карреры. В Кубке России соперником "Спартака" был "Анжи". Матч получился неинтересный, единственный гол забил Софьян Ханни. Да и народа на трибунах было очень мало - болельщики изначально планировали выразить недовольство событиями в команде.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Так получилось, что на следующей стадии Кубка "Спартаку" примерно через месяц играть как раз с "Уралом". Можно будет потренироваться и размяться, присмотреться к уральцам.

Можно и припомнить им поражение в концовке прошлого сезона. Напомним, что "Спартак" какое-то время претендовал и на чемпионство, но провалил последние туры, растерял очки и занял в итоге только третье место. А началось все с поражения в Екатеринбурге. Затем последовали провалы против "Ахмата" и "Динамо", что поставило крест на надежде защитить титул.

Сегодняшний "Урал" вряд ли сильно отличается от прошлогоднего. Команда стабильно занимает место на рубеже первой десятки и чуть ближе к зоне стыковых матчей, чем к середине таблицы. Но и "Спартак" далек от оптимального состояния. Гости вполне способы наказать далкко не идеальную оборону "красно-белых".

Матч в Тушино начнется в 19:00 по Москве, увидимся на онлайне "РГ"!

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