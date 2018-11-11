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11.11.2018 05:06
Рубрика: В мире

Трамп назвал "очень продуктивными" встречи в Париже

Президент США Дональд Трамп подвел итоги насыщенного дня, проведенного им в Париже. Он успел встретиться с главой государства Эммануэлем Макроном. Поездку на американское кладбище на юге Франции пришлось отменить из-за плохой погоды.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана, конфликты в Сирии и Йемене, проблемы глобальной торговли и изменения климата.

Сам лидер Соединенных Штатов назвал в Twitter состоявшиеся встречи и звонки "очень продуктивными". Во Францию он вместе с первой леди прибыл во Францию на торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. "Вечером встречаюсь с мировыми лидерами! - добавил Трамп.

Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Париже. Между тем полноформатную встречу во французской столице провести не получится. Главы государств договорятся о полноценном саммите в другое время.

В мире США Дональд Трамп Первая мировая война
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