Видео: Как мойка под давлением уничтожает автомобиль

После того, как наука дала ответы на большую часть интересующих человечество вопросов - что будет, если сунуть в рот лампочку, например, или бросить "ментос" в бутылку колы - пришел черед разобраться с некоторыми техническими моментами.

Что будет, если машину на автомойке помыть не под стандартным давлением в сотню атмосфер, а раза в три посильнее? А если в десять-двадцать? Вся грязь и потёки масла, наверное, должны сойти в пару секунд, а автомобиль будет блестеть как новенький.

Примерно так рассуждали энтузиасты-экспериментаторы, подавшие в Karcher на автомойке повышенное давление. Бедный Peugeot 206 выдержал такую помывку всего 30-40 секунд, а потом честно испустил дух.

И было от чего. Лобовое и дверные стекла под мощным напором раскрошились, как свежие печеньки, пластик бампера и шины вскрыло, словно ножом, а приборная панель и кресла - просто в труху.

А давление-то было - 3000 атмосфер вместо стандартных 100-150. Больше - не всегда лучше.